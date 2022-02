"A deux doigts de la cata" : Flavie Flament évoque les tournages imprévisibles de Stars à domicile

Vingt ans après le lancement du programme Stars à domicile dans lequel des célébrités de l'époque venaient surprendre directement chez eux des fans avec la complicité des familles, TF1 a remisé dessus. Vendredi 18 février, l'émission a fait son grand retour avec pour "stars à domicile" les artistes Gims, Julien Doré, Soprano, Lorie et Clara Luciani. Invitée de Quotidien le soir-même, Flavie Flament n'a pas caché sa joie de revenir à l'écran pour l'anniversaire du programme. Et heureusement pour toute la production, le rodage était toujours parfait pour que tout se passe au mieux le jour du tournage.Yann Barthès a osé la question que tout le monde se pose : "Est-ce que des fois, ça rate ?" Bien évidemment, la réponse est non mais Flavie Flament n'a pas menti : "Parfois, on est à deux doigts de la cata".

C'est un peu le principe de la surprise, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Anticiper est impossible. Pour autant, ce manque de visibilité n'a jamais empêché le bon déroulement des missions : "C'est du sur-mesure, ça ne rate jamais même si parfois, les surprises se jouent à un rien. Et c'est ça qui est génial et qui est fou pour les équipes qui tournent Stars à domicile. Quand on part faire une surprise, on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas". Tout s'est très bien déroulé pour les artistes sollicités pour ce grand come-back sur les écrans.

Pas peu fière de revenir en force avec ce programme phare de la chaîne à l'époque, Flavie Flament a révélé que les artistes choisis pour ce premier épisode étaient d'autant plus symboliques pour elle : "Ce qu'il y a de génial, c'est que eux regardaient Stars à domicile quand ils étaient plus jeunes en espérant, un jour, rencontrer leur idole. En l'occurrence maintenant, ce sont eux qui sont dans la position de la star donc il y a quelque chose d'absolument incroyable dans leur regard parce qu'ils sont passés du statut de fan au statut de star. [...] Ils ont dit oui tout de suite". On a déjà hâte de voir les prochains...