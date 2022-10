"Âmes sensibles, s'abstenir !" : Stéphane Plaza dévoile les coulisses étonnantes de son intimité avec Jeanfi Janssens

Depuis leur rencontre il y a huit ans sur le tournage de Recherche appartement ou maison (M6), Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens sont devenus inséparables, notamment grâce à leurs nombreux points en commun. "On a le même amour pour les gens. On aime les bouffes à la bonne franquette et on parle un peu fort tous les deux...", avait listé Stéphane Plaza pour TV Grandes Chaînes. Il révélait qu'ils partaient même ensemble en vacances !

La figure de M6 avait toutefois assuré que leur grande complicité ne gênait en rien la vie privée de l'un et l'autre. "Sans rien dévoiler, nous n'avons pas la même sexualité. En tout cas, on ne se pose pas la question et on sait se mettre en retrait, on ne se vampirise pas. Si l'un est pris ou à un rendez-vous galant, l'autre s'efface. On ne va pas se brouiller si on ne se voit pas pendant une semaine !", avait-il déclaré. Et pour Jeanfi Janssens de confirmer : "On n'est ni envahissants ni intrusifs. J'ai une vie privée assez... mouvementée. Et avant que je lui dise, Stéphane devine quand j'ai quelqu'un. Dans ces moments-là, on peut se voir seulement une demi-heure tous les deux, histoire de remettre nos fiches à jour !"