Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens trop proches l'un de l'autre ? Ils mettent les choses au clair...

De véritables meilleurs amis ! Depuis leur rencontre il y a huit ans sur le tournage de Recherche appartement ou maison (M6), Stéphane Plaza et Jeanfi Janssens sont devenus inséparables. S'ils forment un duo au quotidien, ils en forment désormais également un sur les planches du théâtre. En effet, ils sont actuellement à l'affiche de la pièce Un couple magique, écrite par Laurent Ruquier.

"Ce qui m'intéressait c'était qu'on fasse une 'pièce de copains'", a confié le célèbre agent immobilier lors d'une interview pour TV Grandes Chaînes. Il faut dire que collaborer professionnellement fut une évidence pour lui et Jeanfi Janssens qui ont beaucoup en commun. "On a le même amour pour les gens. On aime les bouffes à la bonne franquette et on parle un peu fort tous les deux...", a notamment listé la figure de M6. Et d'ajouter : "Je parle peu de ma vie privée mais on se raconte quasiment tout. Quand on peut partir en vacances, on se réserve quelques jours ensemble avec Jeanfi. On n'a pas de jugement l'un pour l'autre, et on se protège beaucoup mutuellement."

Une complicité forcément très imposante au quotidien pour leur entourage. Mais peut-elle aller jusqu'à gêner leurs relations amoureuses ? Stéphane Plaza assure qu'ils savent tous les deux poser des limites !. "Sans rien dévoiler, nous n'avons pas la même sexualité. En tout cas, on ne se pose pas la question et on sait se mettre en retrait, on ne se vampirise pas. Si l'un est pris ou à un rendez-vous galant, l'autre s'efface. On ne va pas se brouiller si on ne se voit pas pendant une semaine !", a-t-il déclaré. Et pour Jeanfi Janssens de confirmer : "On n'est ni envahissants ni intrusifs. J'ai une vie privée assez... mouvementée. Et avant que je lui dise, Stéphane devine quand j'ai quelqu'un. Dans ces moments-là, on peut se voir seulement une demi-heure tous les deux, histoire de remettre nos fiches à jour !"

Rappelons qu'aux dernières nouvelles, Stéphane Plaza est célibataire. Il avait subtilement annoncé s'être séparé de "la personne idéale" dans les pages de Gala. Quant à Jeanfi Janssens, il évoquait un "crush" la dernière fois qu'il a été questionné sur sa vie sentimentale...