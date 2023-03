"Amitié transformée en amour" : Marie Garet de nouveau en couple, elle présente son "bonheur" en photo

Il faut dire que Marie Garet en a bavé au niveau de sa vie sentimentale. Dans le passé, elle a notamment été en couple avec Geoffrey Croustillat qui aurait voulu l'escroquer. Ils avaient participé ensemble à Secret Story et leur amour avait réussi à surmonter les obstacles du jeu, mais ils ont finalement rompu peu de temps après leur sortie.



Plus récemment, on lui a connu une relation avec Dorian Baptiste, aussi fusionnelle que passionnelle. Et très vite, des rumeurs de violences conjugales faisaient les choux gras. En effet, en septembre 2020, on apprenait que celle qui a été défigurée lors d'un grave accident de voiture aurait été battue et "laissée pour morte" par son compagnon après une dispute. Une version plus tard démentie par la principale intéressée mais qui laissait toutefois planer de nombreux mystères... Reste désormais à espérer que Marie Garet aura enfin trouvé celui qui partagera le reste de sa vie dans la tranquilité.