"Apprends les paroles de tes textes !" : Chimène Badi taquinée par Jarry après un raté dans le "Big Show"

C'est un moment cocasse auquel a eu droit Jarry pour la toute première de sa nouvelle émission, The Big Show, diffusée sur France 2 ce samedi 11 juin. Après avoir quitté TF1, l'humoriste de 44 ans s'est lancé le défi d'animer un programme de divertissement sur le service public. Dans l'exercice, Jarry a été aidé par plusieurs personnalités, parmi lesquelles Chimène Badi.

Un peu plus tôt, la chanteuse avait piégé l'une de ses fans, Céline, avec la complicité de son mari. L'artiste de 39 ans s'est fait passer pour l'épouse d'un chauffeur de taxi parisien malade, qu'elle est obligée de remplacer. Sans permis, avec aucune expérience de conduite à Paris, Chimène, bien cachée derrière des lunettes de soleil et un masque, a testé Céline jusqu'au bout sans que cette dernière ne se rende compte de quoique ce soit.

Ce n'est qu'une fois sur le plateau de l'émission que Jarry s'est dirigé vers elle pour connaître sa réponse au faux sondage qu'il venait de lancer : "Avez-vous déjà eu des mauvaises expériences au cours d'une course en taxi ?" Céline a évidemment évoqué la sienne, sans savoir qu'elle avait en réalité eu affaire à sa chanteuse préférée. Chimène Badi est donc arrivée dans la salle, grimée comme elle était dans la caméra cachée avant de se découvrir et de révéler sa réelle identité à sa victime. Cette surprise a fait fondre en larmes Céline, très émue de cette rencontre. Mais l'émotion a aussi gagné Chimène.

Après avoir serré Céline dans ses bras et avoir versé quelques larmes de bonheur, Chimène Badi a raconté les coulisses de cette expérience jusqu'à ce qu'elle interprète Miroir, le titre préféré de Céline. Les paroles sont certes venues naturellement mais pas complètement ! La compagne de Julien, prise au dépourvu et n'ayant pas chanté ce titre depuis longtemps, a eu un trou de mémoire.

Quelques instants après avoir débuté, un "Après, je ne sais plus" est sorti avant que les mots ne reviennent aussi vite qu'ils étaient partis. Impossible pour Jarry de faire comme si de rien n'était face à ce petit aléa de la vie. C'est donc avec une petite taquinerie comme on aime qu'il a dit au revoir à son invitée : "Chimène ? Apprends les paroles de tes textes !" a-t-il lancé, provoquant les rires du public et ceux de la principale intéressée. Il faut croire que l'humour de Jarry a fait son petit effet : The Big Show sur France 2 a réuni 1 841 000 téléspectateurs, soit 11,3% des parts d'audience, contre 20,6% pour France 3 et 16,1% pour TF1.