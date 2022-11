"Après des échanges étroits avec la direction" : François Alu annonce une étonnante décision

Entre François Alu et la danse, c'est une belle et grande histoire d'amour. C'est à l'âge de 9 ans, en regardant une interprétation de Don Quichotte par le regretté Patrick Dupond à la télévision, qu'il a compris que cette discipline ferait partie de sa vie. Depuis, il a fait un long chemin mais, ce mercredi 23 novembre 2022, il a fait une annonce surprise.

C'est en 2004, à l'âge de dix ans, que François Alu est entré à l'école de danse de l'Opéra national de Paris. Et après sa formation, il a intégré le corps de ballet en 2010, à 17 ans. Au fil du temps, il a gravi les échelons et s'est ainsi fait un nom dans le milieu. Un talent qui lui a notamment permis d'intégrer le jury de Danse avec les stars en 2021, aux côtés de Chris Marques, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier. Très vite, il a séduit les téléspectateurs qui raffolent notamment de ses métaphores. Ainsi, il a fait son retour pour l'édition 2022, remportée par Billy Crawford et Fauve Hautot.

L'année 2022 a aussi été celle d'une belle consécration pour François Alu. Le 23 avril dernier, à l'issue d'une représentation de La Bayadère, Aurélie Dupont, directrice de la Danse de l'Opéra et Alexander Neef, directeur de l'Opéra, lui ont annoncé qu'il était nommé danseur Étoile du Ballet de l'Opéra. Un moment d'émotion intense auquel a notamment assisté Denitsa Ikonomova, dont il serait très proche depuis leur rencontre sur le plateau du concours de danse de TF1. Les internautes devaient donc être surpris en découvrant sa dernière publication.

Grand changement pour François Alu

Le jeune homme de 28 ans a partagé une photo sur laquelle on peut le voir simplement vêtu d'un pantalon et en train de plonger en pleine mer. "Le grand saut ! Après 12 ans passés dans cette prestigieuse institution qu'est l'Opéra de Paris, ça y est, je prends mon envol ! Après des échanges étroits avec la direction de l'Opéra, Alexander Neef et Martin Ajdari que je remercie pour leur écoute et leur ouverture d'esprit, nous sommes convenus de mon départ. Ainsi je ne bloque pas un poste d'Etoile pour quelques représentations annuelles et nous pourrons aussi continuer à collaborer dans le futur dans de nouvelles formes de projets, ce dont je me réjouis déjà", a écrit François Alu dans un premier temps.

Il a ensuite précisé qu'il allait continuer à développer ses "différents projets artistiques", comme son seul en scène baptisé Complètement jetés. "J'ai très envie de rejouer au cinéma, de rejouer au théâtre, de me plonger dans l'écriture, la réalisation, la production et évidemment toujours de danser", a-t-il conclu.