"Arrêtez de me toucher les fesses !" : Jean-Luc Reichmann tripoté dans le public des 12 Coups !

Dans Les 12 Coups de midi, Jean-Luc Reichmann reçoit quotidiennement des candidats venus étaler leur culture générale dans le but de récolter de jolies sommes d'argent. Et entre deux questions, l'animateur ne manque pas une occasion de faire de l'humour. Mardi 10 mai 2022, alors qu'il se frottait au public, il a révélé avoir été tripoté !

La toute première question de l'émission du jour portait sur le thème de la musique. Il était ainsi demandé qui a composé le célèbre tube Bohemian Rapsody. La candidate avait le choix entre Leonard Bernstein et une réponse mystère, qui s'avère être Freddie Mercury. Sans surprise, elle a validé la deuxième possibilité et a vu juste. C'est alors que la chanson s'est lancée en fond, pour le plus grand bonheur des spectateurs présents sur le plateau.

La star de Léo Matteï, brigade de mineurs, série à succès de TF1, s'est alors levée. "Les bras en l'air, tout le monde ! Et maintenant, vous vous levez d'un seul coup", lâche Jean-Luc Reichmann avant de rejoindre à son tour les bancs du public. Il passe entre les rangs, poursuit l'animation des 12 Coups de midi tandis que Zette présente les prochains candidats venus tenter leur chance. Fidèle à lui-même, le charmant brun de 61 ans fait dans l'humour. "Ne me touchez pas les fesses, madame !", balance-t-il alors qu'il continue de se balader dans le public. Les deux femmes derrière lui s'amusent alors de cette boutade. Finalement, Jean-Luc Reichmann est retourné sur le plateau accueillir les prochains candidats des 12 Coups de midi.

De la joie et de la bonne humeur dans l'émission, peu après les terribles confessions de certains participants. Rappelons que début mai, il avait reçu Harmonie, une maman accusée d'avoir secoué son bébé. Sur le plateau, face au public et aux caméras, elle avait raconté son histoire bouleversante. Quelques jours plus tôt, Jean-Luc Reichmann découvrait l'histoire d'une autre femme, victime d'une double tentative d'homicide de la part de l'ex-femme de son époux ! Des récits toujours plus fous et peu communs !