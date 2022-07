'Aucun souvenir d'avoir des enfants' : une star du rugby amnésique après un terrible choc sur le terrain

Les amateurs de rugby aiment dire que c'est un sport de voyou pratiqué par des gentlemen, mais parfois ce sport peut s'avérer très dangereux. À l'image du football américain, les contacts entre joueurs y sont très fréquents et les dommages pour eux peuvent s'avérer irréversibles. On ne compte plus les anciennes gloires à la retraite atteintes de démence et autres problèmes causés par les nombreux chocs reçus au niveau de la tête. Certains joueurs encore jeunes ont même décidé d'arrêter avant que les choses ne deviennent trop graves, mais le sujet reste encore tabou dans le rugby.

Pourtant, le témoignage de Joe Marler, véritable star de son sport, va peut-être faire évoluer les mentalités. Interrogé dans l'émission TalkSport, le pilier anglais qui compte 72 sélections avec l'Angleterre s'est livré à un témoignage pour le moins inquiétant. "Pour être honnête, j'ai toujours fait l'autruche parce que tout cela me fait peur", lance-t-il en préambule, avant de parler plus spécifiquement des problèmes qu'il a vécu : "Je me souviens avoir subi une commotion il y a quelques saisons. J'avais pris un gros coup en essayant de plaquer Billy Vunipola. J'étais dans les vapes et la seule chose dont je me souvienne, c'est de m'être retrouvé dans une salle et de voir entrer le kiné".

Joe Marler ne se souvient plus de l'existence de ses enfants et panique

À un poste où les chocs frontaux sont très fréquents, Joe Marler est constamment sollicité pour aller à l'impact avec les joueurs adversaires et les nombreux coups qu'il a reçu ont fini par causer de sacrés dégâts... Alors que le soigneur lui demande si sa femme et ses enfants étaient présents au moment de sa commotion, le pilier britannique a un blanc. "J'ai fait une pause et j'ai craqué. Je n'avais aucun souvenir d'avoir des enfants et ça m'a vraiment fait peur", lâche-t-il.

Un témoignage qui fait froid dans le dos et confirme encore un peu plus la dangerosité des impacts à répétition chez les rugbymen. Joe Marler a ensuite avoué avoir participé à un match alors qu'il était touché par une commotion cérébrale. "Tu veux continuer à être là pour les enfants, ou pas ? Tu veux être là pour moi, ou pas ?", lui à alors rétorqué sa femme après le match.

Si tout va plutôt bien pour Joe Marler aujourd'hui, le rugbyman sait qu'un mauvais coup de trop pourrait bien lui être fatal et il continue de jouer avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête.