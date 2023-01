"Barrez-vous !" : Cyril Hanouna fait évacuer le plateau de TPMP pour une raison surprenante et inédite !

Les téléspectateurs ont l'habitude des frasques de Cyril Hanouna, pourtant, ce jeudi 5 janvier 2023, c'est une scène inédite qui s'est jouée sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors qu'il posait des questions à son chroniqueur emblématique Gilles Verdez, le présentateur s'est laissé aller à toute une série de compliments à l'intention de l'une des femmes présente dans le public...

Installée derrière le mari de Fatou, la dame vêtue de blanc a d'abord été très surprise par cette intervention inattendue. "Il y a une femme magnifique derrière vous ! Non franchement vous êtes magnifique. Sans rigoler, j'ai l'impression d'être arrivé au paradis. Quand tu vois le paradis, il y a une meuf comme ça qui t'attend. C'est un truc de fou", a lancé l'animateur, totalement sous le charme. Mais visiblement, cette attirance était réciproque puisque la dame aux longs cheveux blancs a révélé qu'elle trouvait également Cyril Hanouna "très beau". Amusé, Jean-Marie Bigard y est allé de sa petite remarque piquante. "On va peut-être vous laisser, non ?", a-t-il lâché. Une suggestion qui a tout de suite plu à l'animateur puisque ce dernier s'est empressé de... faire évacuer le plateau !

On veut voir personne !

"Barrez-vous, je ne rigole pas. Tout le monde ! Le public aussi. Sortez, sortez. Murielle, vous restez mais les autres, sortez. J'en ai rien à foutre !", a alors lancé l'animateur avec entrain. Indécis et ignorant s'il s'agit d'une blague ou non, le public tarde à se lever. C'est alors que Cyril Hanouna en remet une couche, bien décidé à se retrouver en tête à tête avec sa dulcinée. "Vous ne voyez pas que je suis sur un bail ? Sortez, mettez-vous là-bas. (...) Merci d'être venus, sortez, il y a une alerte amour, une alerte sentiment. Dépêchez-vous, l'amour n'attend pas. Je veux rester seul avec ma meuf ! Sécurité ! Occupez-vous de ça, faites sortir tout le monde. Vous n'avez rien à voir, c'est que des cochonneries", insiste-t-il devant une Murielle visiblement très amusée.

Ce n'est qu'au bout de longues minutes de discussion avec son coup de foudre que Cyril Hanouna fait revenir tout le monde sur le plateau, sous de vifs applaudissements et éclats de rire.