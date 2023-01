"Bien sûr que j'aime mes enfants, mais..." : Léa François maman fatiguée, une photo inattendue dévoilée

L'aventure Plus belle la vie (France 3) s'est terminée fin 2022 pour Léa François et les autres acteurs de la série. Mais les internautes peuvent continuer à suivre ses aventures sur Instagram. Et le 24 janvier 2023, la belle actrice de 34 ans a posté une photo hilarante.

Léa François est une femme comblée. Depuis plusieurs années, elle file le parfait amour avec un certain Simon. Un homme discret qu'elle a rencontré dans une école de musique. En 2016, les tourtereaux se sont pacsés. Et le 24 novembre 2019, ils ont accueilli leur premier enfant. Une petite fille prénommée Louison, qu'elle tient à préserver en dissimulant son visage. Le 10 octobre 2022, elle est devenue grande soeur puisque sa maman a donné naissance à une deuxième petite fille. Une merveille que le couple a prénommée Soa. Mais, comme toutes les mères, la jeune femme est parfois fatiguée. Et elle l'a fait savoir à travers une publication pleine d'humour.

En story, les internautes ont pu découvrir une photo de Louison, allongée dans un carton, avec son doudou lapin dans les mains. Léa François a une fois de plus pris soin de cacher son visage. Mais on peut voir que la petite fille a un léger sourire. Et cette situation a donné une idée à l'ancienne star de Plus belle la vie. "Bien sûr que j'aime mes enfants, mais là j'avoue, j'ai envisagé l'espace d'un instant un petit Chronopost", peut-on lire en légende de la publication. Un message accompagné d'émojis qui pleurent de rire. Nul doute qu'elle a déjà reçu de nombreuses réactions depuis.

Léa François n'hésite pas à dévoiler les coulisses parfois peu glamour d'une vie de maman. Le 2 décembre dernier, elle s'est rendue au 28e Gala de l'Espoir au profit de la Ligue contre le cancer. Après avoir partagé des publications de la soirée, elle a dévoilé son after bien différent : "Aaaah... sortir des couches et des areuh pour se prêter pour la bonne cause à l'exercice du photocall. Il faut tout de même savoir qu'environ deux heures après cette vidéo, je me faisais vomir dessus comme jaja", avait-elle révélé.