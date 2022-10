Léa François est maman pour la 2e fois ! Elle révèle le prénom très original de sa fille

Rappelons que c'est en juin dernier que la comédienne avait annoncé être enceinte. Sur les réseaux sociaux, elle avait ainsi partagé la belle nouvelle avec joie et impatience. Elle prenait ainsi la pose en salopette à imprimés colorés, une tenue qui moulait son ventre de future maman. "Vous êtes nombreux à me demander mes projets à venir... je vous dévoile le plus beau !", avait-elle écrit. Puis, début septembre, elle a de nouveau donné des nouvelles de sa grossesse.

Entourée de ses proches, Léa François avait passé un superbe moment en guise de baby shower. L'occasion pour elle d'annoncer le sexe de bébé. "Les meilleures amies du monde ont encore frappé ! Un big up particulier à @m0rganedet0i pour cette orga de l'espace et ses super mythos car jusqu'au bout, je n'ai rien vu venir ! Et, vous l'avez peut être compris à la déco mais... (même si la grande majorité d'entre vous pensait le contraire) C'EST UNE FILLE !!!", avait-elle ainsi annoncé.

La famille s'agrandit donc ! Léa François et son amoureux Simon accueille ainsi une deuxième petite fille. Car ils étaient déjà les heureux parents d'une première fillette prénommée Louison et âgée de 2 ans et demi. Toutes nos félicitations !