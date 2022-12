"Je me suis fait vomir dessus" : Léa François raconte l'after peu glamour de sa soirée avec Rebecca Hampton

Tout, tout, tout, elle dit tout sur son quotidien. Léa François est en effet plutôt active sur Instagram. Et, ce vendredi 2 décembre 2022, l'actrice de Plus belle la vie (France 3) a fait une révélation peu glamour à sa communauté, en story.

L'aventure Plus belle la vie s'est officiellement terminée le 18 novembre dernier. Ce jour-là, France 3 a diffusé le dernier épisode et le dernier prime de sa série culte. Depuis, chacun se consacre (ou pas) à d'autres projets. Mais la fin de cette aventure ne signifie pas que les acteurs ne se verront plus, bien au contraire. Léa François (qui jouait Barbara Évenot) et Rebecca Hampton (Céline Frémont) se sont d'ailleurs retrouvées le 29 novembre, pour la bonne cause. Elles ont participé au 28e Gala de l'Espoir au profit de la Ligue contre le cancer au théâtre des Champs-Elysées. Habillées par le créateur Christophe Guillarmé, l'une portait une longue robe noire et l'autre, une élégante robe jaune. Elles ont pris la pose ensemble, avec le créateur ou séparément. Et il s'agissait de la première sortie officielle pour la belle blonde et son compagnon Vincent Azé.

Une fois l'événement terminé, chacune est repartie de son côté. Et l'after de Léa François a été quelque peu mouvementé. Ce vendredi, la jeune femme de 34 ans a dévoilé une vidéo sur laquelle on peut la voir poser sur le tapis rouge. "Aaaah... sortir des couches et des areuh pour se prêter pour la bonne cause à l'exercice du photocall. Il faut tout de même savoir qu'environ deux heures après cette vidéo, je me faisais vomir dessus comme jaja", a-t-elle écrit en légende de sa publication.

Rappelons que Léa François a donné naissance à une petite fille prénommée Soa. "Soa 10/10/22 Une semaine déjà... #babygirl #naissance #bonheur #mafille #soa", avait-elle annoncé. Un bébé qui lui a donc fait un beau cadeau à la suite de sa soirée. Près de trois ans auparavant, son conjoint Simon et elle sont devenus parents pour la première fois d'une petite Louison. Des enfants qu'elle compte bien préserver autant que possible sur les réseaux sociaux.