Rebecca Hampton in love de Vincent : première sortie officielle pour le couple, la comédienne lumineuse

Rebecca Hampton n'aurait pas pensé retrouver le bonheur en amour après avoir essuyé plusieurs déceptions. Il y a notamment eu celle avec le père de sa fille Eléa, 9 ans, qu'elle a finalement élevée seule. Mais aujourd'hui, et depuis une bonne année, la comédienne de 49 ans s'épanouit auprès d'un certain Vincent Azé. Âgé de 51 ans, il est auteur pour le théâtre, la télévision et le cinéma. La paire s'est trouvée lors du Festival des Hérault du cinéma et de la télévision, au Cap d'Agde, dans le sud de la France, alors que Rebecca Hampton n'était pas du tout apprêtée. Ensemble, ils forment une belle famille recomposée puisque Vincent Azé est le papa d'Elisa, 24 ans, et de Valentin, 13 ans.

Et depuis l'arrêt de Plus belle la vie qui a contraint la jolie blonde a quitter Marseille, c'est à Paris qu'ils vivent pleinement leur idylle, partageant leur quotidien dans deux appartements - un pour la semaine, l'autre pour le week-end, en banlieue parisienne. Pour Gala, Rebecca Hampton avait évoqué son grand bonheur. "Il me rassure, il m'aime, je l'aime, physiquement on s'entend très bien, c'est un super papa, un super beau-père, c'est un auteur que j'admire. Il coche toutes les cases. Et puis on rigole beaucoup. (...) La vie est beaucoup plus simple avec Vincent que sans Vincent", confiait-elle.

L'amour au grand jour

C'est l'actrice elle-même qui a pris la décision d'officialiser sa relation avec Vincent Azé à travers les médias, pour éviter que d'autres ne le fassent pour eux. "J'ai toujours dit, pour vivre heureux vivons cachés. Mais maintenant que je suis revenue à Paris, nous sortons beaucoup et je n'ai pas envie de tomber sur une photo volée parce que je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée. J'ai juste envie de pouvoir embrasser mon homme et de lui prendre la main quand je veux, où je veux. C'est un pas nécessaire pour avoir un peu de tranquillité", avait-elle expliqué.

Désormais libre de pouvoir se montrer avec son compagnon, Rebecca Hampton a assuré sa toute première sortie publique à ses côtés mardi soir à l'occasion du 28e Gala de l'Espoir au profit de la Ligue contre le cancer au théâtre des Champs-Elysées. Habillée par le créateur Christophe Guillarmé d'une longue et élégante robe jaune, l'artiste a ainsi volontiers pris la pose aux côtés de Vincent Azé (voir notre diaporama).