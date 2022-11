"Physiquement on s'entend très bien" : Rebecca Hampton en couple, révélations coquines sur son chéri Vincent

Une page se tourne, un nouveau chapitre s'ouvre. Rebecca Hampton ne devrait, a priori, plus jamais incarner Céline Frémont. Après 18 ans de bons et loyaux services, la comédienne a fait ses adieux à la série Plus belle la vie, dont le dernier épisode a été diffusé le 18 novembre 2022 sur France 3. Heureusement, l'actrice de 49 ans a de la suite dans les idées et elle compte bien, côté vie privée, en profiter pour passer du temps en famille, avec sa fille Eléa, 9 ans. Et avec son nouvel amoureux.

Rebecca Hampton est effectivement en couple, depuis un an, avec un certain Vincent Azé. Âgé de 51 ans, il est auteur pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Ils se sont d'ailleurs rencontrés lors du Festival des Hérault du cinéma et de la télévision, au Cap d'Agde, dans le sud de la France... un matin, alors que l'actrice n'avait pas eu le temps de se coiffer. Ils ont beaucoup en commun, lui étant notamment papa d'Elisa, 24 ans et de Valentin, 13 ans. Et s'ils ont décidé de médiatiser un peu plus leur relation, c'est pour éviter que quelqu'un ne le fasse à leur place.

Je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée

"J'ai toujours dit, pour vivre heureux vivons cachés, assure Rebecca Hampton dans les colonnes du magazine Gala. Mais maintenant que je suis revenue à Paris, nous sortons beaucoup et je n'ai pas envie de tomber sur une photo volée parce que je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée. J'ai juste envie de pouvoir embrasser mon homme et de lui prendre la main quand je veux, où je veux. C'est un pas nécessaire pour avoir un peu de tranquillité."

Je suis quelqu'un de très angoissée et il arrive à m'apaiser

Les amoureux vivent effectivement ensemble, à Paris, dans deux appartements différents - ils en occupent un la semaine, l'autre le week-end, en banlieue. "Il me rassure, il m'aime, je l'aime, physiquement on s'entend très bien, c'est un super papa, un super beau-père, c'est un auteur que j'admire, explique Rebecca Hampton. Il coche toutes les cases. Et puis on rigole beaucoup. Même dans les moments compliqués ou douloureux, il a toujours un trait d'humour. Je suis quelqu'un de très angoissée et il arrive à m'apaiser avant même que j'ai besoin d'évoquer le problème. C'est très agréable. La vie est beaucoup plus simple avec Vincent que sans Vincent." La prochaine étape pourrait bien être le mariage. Mais chaque chose en son temps. Vincent Azé s'apprête, avant toute chose, à marier sa fille aînée Elisa. Rebecca attrapera peut-être le bouquet ce jour-là...

