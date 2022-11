Rebecca Hampton in love de Vincent : leur rencontre les "cheveux en pétard", coup de foudre inattendu

Le 18 novembre prochain, les fans de Plus belle la vie feront leurs adieux à Vincent Chaumette, Jean-Paul Boher, Ariane Hersant et Céline Frémont. Un ultime prime qui s'annonce déjà riche en émotion. Cet arrêt fut brutal pour tous. "J'ai eu la gorge serrée sur ma dernière scène, j'ai regardé une ultime fois la place du Mistral. C'est triste mais c'est génial de se dire qu'on a travaillé dans une série qui a duré 18 ans, la seule quotidienne à aborder des sujets sociétaux qui permettaient ensuite aux familles d'en parler. [...] J'ai donné tout ce que je pouvais au personnage de Céline, je me suis éclatée à l'interpréter mais je ne suis pas mécontente de remettre des jeans et des baskets" a indiqué Rebecca Hampton indiqué à Gala. Pour cause, c'est à Vincent qu'elle donne tout désormais.

Rebecca Hampton est une femme amoureuse. L'heureux élu se prénomme donc Vincent Azé et la rend heureuse depuis qu'ils se sont croisés il y a un peu plus d'un an au festival des Hérault du cinéma et de la télévision. Une rencontre impromptue et pas du tout propice au coup de foudre : "C'était au petit-déjeuner, à 6 ou 7 heures du matin, parce qu'on est deux lève-tôt" a confié Vincent. Et "la tête du petit-déjeuner" de Rebecca n'a apparemment pas rebuté monsieur : "On a été présentés, je n'étais pas maquillée, les cheveux en pétard. Je ne le connaissais pas et il ne me connaissait pas mais ça a été un vrai coup de foudre" a précisé la comédienne de 49 ans.

Plus heureux que jamais, Rebecca Hampton et Vincent, discrets jusqu'à présent, n'ont plus envie de se cacher : "J'ai toujours dit 'Pour vivre heureux, vivons cachés'. Maintenant que je suis revenue à Paris, nous sortons beaucoup et je n'ai pas envie de tomber sur une photo volée parce que je trouve cette histoire trop jolie pour être abîmée. J'ai juste envie de pouvoir embrasser mon homme et de lui prendre la main quand je veux, où je veux. C'est un pas nécessaire pour avoir un peu de tranquillité."