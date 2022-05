Rebecca Hampton énervée : sa vie avec sa fille Eléa chamboulée à cause de l'arrêt de Plus belle la vie

Le 5 mai dernier, la mauvaise nouvelle est tombée. Plus belle la vie s'arrête pour de bon, après des mois de suspense insoutenable. Malgré la forte mobilisation des nombreux fans du programme de France 3, France Télévisions a choisi de fermer pour de bon les portes du Mistral.

Face à l'annonce de France Télévisions par le biais d'un communiqué, les équipes de Plus belle la vie ont été sonnées, encore plus lorsqu'elles ont appris que la fin du feuilleton qui les employait était proche, très proche (d'ici la fin de l'année ou peut-être même avant).

Pour la première fois depuis l'officialisation de l'arrêt de Plus belle la vie, Rebecca Hampton, figure emblématique qui campe le personnage de Céline Frémont depuis 2004 s'exprime. Et l'actrice de 49 ans ne cache pas son énervement face à cette situation complexe qui a une répercussion directe sur sa vie privée.

C'est auprès de Télé 2 semaines que Rebecca Hampton confie tout ce qu'elle a sur le coeur. "Avec les rumeurs qui couraient, on se doutait qu'une telle issue était envisagée mais, tant qu'elle n'était pas actée, il était difficile de se projeter, avoue-t-elle. Mon anniversaire était le 1er mai et France Télévisions a annoncé la fin du feuilleton le 5 : c'est un bon cadeau d'anniversaire que l'on m'a fait !" Surtout que Rebecca Hampton a été prise au dépourvu lorsqu'elle a appris la nouvelle...: "Je n'étais pas à la réunion organisée par la direction du groupe. J'ai appris la décision par la presse." L'actrice vit la fin de cette grande aventure comme une "séparation", "et, dans un tel cas, ce n'est jamais très heureux pour personne".

Car l'arrêt de Plus belle la vie impacte directement sa vie de famille. Elle va devoir déménager avec sa fille Eléa née en août 2013 et dont elle avait révélé l'identité du papa, dont elle est séparée, des années après sa naissance, en 2019. "J'aurais aimé que l'on ait davantage de temps pour se retourner. Je vais devoir bouleversé sa vie alors que je ne l'ai pas choisi. Il faut que je trouve une école et un logement à Paris en quelques semaines", explique Rebecca Hampton. Sauf qu'à ce déménagement forcé s'ajoute une autre contrainte. Les derniers tournages de Plus belle la vie sont prévus pour septembre, mois synonyme de rentrée pour Eléa et des milliers d'autres écoliers.

L'intégralité de l'interview de Rebecca Hampton est à retrouver dans Télé 2 semaines, programmes du 21 mai au 3 juin.