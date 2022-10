Rebecca Hampton : Grâce à l'arrêt de Plus belle la vie, sa fille va réaliser son rêve

Si les téléspectateurs de France 3 pourront découvrir de nouveaux épisodes de Plus belle la vie jusqu'au 18 novembre 2022, l'aventure est officiellement terminée pour les acteurs de la célèbre fiction. Un coup dur pour tous ceux qui ont fait les beaux jours de la série. Et cela a parfois des répercussions sur leurs proches, la preuve en est avec Rebecca Hampton.

Depuis 2004, la belle blonde de 49 ans incarne Céline Frémont dans Plus belle la vie. Un personnage auquel elle a dû dire adieu. Et ce n'est pas la seule chose qu'elle a laissée derrière elle. L'ancienne compagne de Serge Dupire avait quitté Paris pour Marseille, pour les besoins du tournage. Aujourd'hui, elle fait le chemin inverse. Et elle n'a pas caché lors d'une interview pour La Provence que cela la peinait beaucoup. "Ma plus grande émotion, c'est d'avoir quitté Marseille. Je reviens à mes bases, dans un quartier que je connais et que j'aime. Cela bouleverse la vie de ma fille, qui a 9 ans, et qui est totalement marseillaise", a-t-elle confié dans un premier temps. Bien que cela perturbe la vie d'Eléa, il y a également du positif dans ce changement de vie : "Elle a le projet de se présenter à l'Opéra de Paris. Pour le moment ce qui la bloquait c'était l'internat. Elle le présentera cette année, il faut essayer de trouver du positif au changement."

Rebecca Hampton s'est ensuite épanchée sur son émotion concernant la fin de Plus belle la vie. Une série dans laquelle elle a tourné durant pas moins de dix-huit années. C'est donc "bouleversant" pour elle. Mais surtout, elle pense aux téléspectateurs : "C'est indépendant de ma volonté mais j'ai l'impression de les trahir. Je reçois des messages très touchants, tristes. On abandonne des personnes qui ont grandi avec nous, ou des personnes plus âgées qui avaient leurs habitudes." Son public pourra malgré tout continuer à la suivre puisque sa carrière ne s'arrête pas. Elle a en effet obtenu un rôle dans Camping Paradis, qui sera tourné à la réunion. Et à partir d'octobre, elle sera à l'affiche de la pièce de théâtre Pour le meilleur et pour le pire de Guillaume Mélanie et Jean Franco. Elle donnera la réplique à Booder. "Beaucoup d'aventures m'attendent, je ne m'inquiète pas", a-t-elle conclu.