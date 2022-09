Rebecca Hampton déjà remise de l'arrêt de Plus belle la vie : elle rejoint le casting d'une autre série culte !

Le compte à rebours avant la fin a commencé. Dans quelques semaines, le 18 novembre prochain, le grand final de Plus belle la vie sera diffusé sur France 3. Pour l'ultime épisode, il est certain que les larmes vont couler, entre souvenirs de ces dix-huit dernières années et célébrations du show culte et populaire. En plus d'attrister les fans, la nouvelle avait forcément bouleversé toutes les équipes de la série, à commencer par les acteurs.

Rebecca Hampton s'était notamment dit bouleversée par un tel chamboulement dans sa carrière. Mais la comédienne a depuis eu l'occasion de retrouver le sourire. Et pour cause, elle a déjà trouvé un nouveau projet ! C'est en story Instagram ce mardi 27 septembre, à l'occasion de son "1er jour", qu'elle a confié rejoindre le casting d'une autre grande série, de TF1 cette fois, à savoir : Camping Paradis. Sur l'image qu'elle a partagé, on y découvre une trousse de maquillage prête à servir où il est inscrit son prénom mais aussi celui de son nouveau personnage, une certaine Delphine. "Nouveau projet, nouveau prénom", a-t-elle écrit.

Pour ce nouveau contrat, Rebecca Hampton a par ailleurs eu la grande chance de s'envoler pour l'île de la Réunion, dans le quartier de La Saline les Bains. De quoi assurément plus facilement tourner la page Plus belle la vie ! D'après nos confrères de Télé Loisirs, un double épisode spécial de Camping Paradis se tourne actuellement sur l'île de la Réunion, pour y suivre les noces du fils de M. Parizot. Rebecca Hampton interprètera le rôle de la mère de la mariée.

S'il n'est pas prévu qu'elle devienne récurrente dans la série de la Une, Rebecca Hampton se remet en tout cas doucement mais sûrement de ses émotions des dernières semaines. "J'ai eu un gros coup de cafard. Ma vie a tellement changé depuis mon déménagement de Marseille (lieu de tournage de la série) à Paris avec ma fille. Je n'avais pas encore réalisé que tout ça était terminé. Un soir, après le tournage, je suis rentrée dans mon appartement sans meubles et sans wi-fi et j'ai pleuré...", avait-elle confié pour Télé Star.