"Un déchirement" : Mort d'un personnage dans Plus belle la vie, une scénariste justifie ce choix

Le 18 novembre prochain, le grand final de Plus belle la vie sera diffusé sur France 3. Un final qui s'annonce "incroyable" au vu des premières informations afin de célébrer au mieux le show culte et populaire qui a vécu dix-huit belles et longues années.

De l'émotion, il en sera forcément question, et même bien avant l'ultime épisode. Et pour cause, un personnage incontournable présent depuis le tout début va trouver la mort très prochainement. Il s'agit de Roland Marci (interprété par Michel Cordes). Ce dernier ne participera donc pas aux adieux de la série et une scénariste, Pauline Rocafull, en s'en explique quelque peu lors d'une interview pour capitainecinemaxx.

"Je salue l'immense comédien qu'est Michel Cordes. Il a été un pilier du feuilleton, un vrai papa. On peut le dire, c'était la figure patriarcale à la fois sur le tournage et de la série. Au fil des ans, nous l'avons énormément travaillé, tordu et mis dans des situations intenables avec François, Thomas ou Kilian. L'image de Roland se superpose avec le Mistral, qui lui-même se superpose au feuilleton Plus belle la vie. Nous ne pouvions pas terminer la série en le laissant en plan. Mais il y avait une sorte de logique à faire mourir ce personnage, quand bien même c'est un déchirement", a-t-elle annoncé. Pauline Rocafull tient tout de même à rassurer : "Cependant, ne vous inquiétez pas, il aura ce qu'on appelle une 'belle mort'". La disparition de Roland Marci est attendue dans les prochaines semaines...

Les fans de la série s'attendaient toutefois plus ou moins à cette nouvelle choc. Il y a quelques jours, une photo des plus intrigantes a fait le tour de la Toile. Sur l'image, un portrait en noir et blanc de Roland Marci apparaissait sur une table du bar du Mistral à la manière d'un hommage ou peut-être même d'obsèques. Par ailleurs, un compte fan expliquait que le clan Marci se trouvait depuis plusieurs jours "vêtu de costumes noirs et tenues sombre".