Plus belle la vie : "Gros coup de cafard" pour Rebecca Hampton à cause de la fin de la série

Cela fait quelques semaines désormais que la nouvelle est tombée : Plus belle la vie, le célèbre feuilleton de France 3, prendra fin à l'automne prochain avec un grand final. Il sera remplacé par un autre programme très différent. Une nouvelle difficile à encaisser pour Rebecca Hampton, qui interprète Céline dans la série. L'actrice de 49 ans a décidé d'en dire un peu plus à ce sujet lors d'une interview accordée à Télé-Star.

Alors qu'elle était interrogée sur son cinquième passage dans Fort Boyard, à retrouver samedi prochain sur France 2 à 21h10, le journaliste a poursuivi l'entretien en lui précisant le fait qu'elle a "retrouvé les studios de Plus belle la vie" où elle "tourne actuellement la fin de la série". Il n'en fallait pas plus à la jolie blonde pour se remémorer ces douloureux souvenirs et faire quelques confidences.

"Je suis rentrée et j'ai pleuré"

"J'ai eu un gros coup de cafard. Ma vie a tellement changé depuis mon déménagement de Marseille (lieu de tournage de la série) à Paris avec ma fille. Je n'avais pas encore réalisé que tout ça était terminé. Un soir, après le tournage, je suis rentrée dans mon appartement sans meubles et sans wi-fi et j'ai pleuré..." a-t-elle confié. Mais malgré cette immense peine, elle compte bel et bien aller au bout des choses avec son personnage. "Elle (son personnage, ndlr) va aller au bout dans sa Célintiude. Je retrouve la Céline Frémont du début de la série et ça m'amuse beaucoup" a-t-elle indiqué.

En revanche, l'actrice préfère couper court à la rumeur selon laquelle la série prendrait un second souffle du côté de M6. "Je n'y crois pas. J'ai lu que j'avais laissé une porte ouverte, mais on ne m'a jamais rien demandé" a-t-elle déclaré, ce qui a le mérite d'être clair. "Là, je rentre à Paris et je travaille à d'autres projets" a-t-elle ajouté. Mais ce changement de vie n'est pas évident à gérer pour sa fille, qui a "encore un peu de mal à s'y faire". Heureusement qu'elle est galvanisée par un projet personnel très fort. "Elle va réaliser l'un de ses rêves : se présenter à l'Opéra de Paris en tant que petit rat. C'est la seule motivation qui lui a permis de faire ses valises pour quitter Marseille" a révélé l'ancienne compagne de Patrick Bosso.

Malgré ce sentiment de nostalgie, il est désormais l'heure d'aller de l'avant pour l'actrice et sa fille. Plein de nouveaux projets les attendent !