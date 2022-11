Rebecca Hampton, sa fille "élevée sans son père" : rares confidences sur son ex absent

En août 2013, Rebecca Hampton a donné naissance à son premier et unique enfant. C'est une petite fille prénommée Eléa qui a pointé le bout de son nez pour son plus grand bonheur. Mais accueillir cet enfant ne s'est sans doute pas révélé comme elle l'aurait pensé. Et pour cause, elle se séparait en même temps du papa, un certain David Bérard. La comédienne de Plus belle la vie aura mis près de dix ans avant de révéler son identité. "Personne ne me l'a demandé. Alors je vous livre un scoop : il s'appelle David Bérard, c'est un journaliste en vue de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur", avait-elle confié aux journalistes de Télé 15 Jours. Et pour elle d'expliquer : "Nous sommes séparés, mais nous nous entendons plutôt pas mal, ce qui est très bien pour notre fille, qui adore son papa".

Avec l'arrêt de Plus belle la vie, Rebecca Hampton va peut être rendre leur relation plus compliquée à maintenir complice. Et pour cause, elle a pris la décision de quitter Marseille pour s'installer à Paris peu de temps après les tournages. Mais comme elle l'assure dans les colonnes de Nous Deux, il ne devrait pas s'agir d'un gros manque pour la jeune Eléa. "Ce n'est pas quelque chose qui la perturbe outre mesure", a-t-elle confié. Et de s'expliquer : "Parce que même quand il habitait à quelques kilomètres de nous, à Avignon, il ne venait pas la voir quand nous étions à Marseille. Ma fille a été élevée sans son père. Avant qu'on parte à Paris, j'ai organisé quelque chose pour qu'ils se voient. Et j'ose espérer qu'il le fera quand il travaillera à Paris."

J'ai galéré pour trouver un appartement et une école à Paris

En attendant de revoir son père, Elea s'adapte à sa nouvelle vie parisienne. "Elle a été très costaude, car on a appris l'arrêt de la série le 5 mai et je lui ai annoncé le 6 mai au soir qu'elle avait deux mois pour dire au revoir à tous ses copains d'école. J'ai vendu mon appartement en quatre jours et, après, j'ai galéré pour trouver un appartement et une école à Paris. Mais on a fait une fête de départ pour elle avec tous ses copains. Tout ce que je n'ai pas pu faire pour moi, je l'ai fait pour elle", a encore rapporté Rebecca Hampton. Rappelons que depuis un peu plus d'un an, la comédienne de bientôt 50 ans a retrouvé l'amour auprès de l'acteur Vincent Azé.