Rebecca Hampton et l'identité du père de sa fille : des révélations faites des années après la naissance d'Eléa

Comme toutes les équipes de Plus belle la vie, Rebecca Hampton était choquée après l'annonce de l'arrêt de la série après dix-huit années de diffusion sur France 3. Depuis aussi longtemps, la comédienne interprétait le rôle de Céline Frémont. Alors forcément, tourner la page s'annonce difficile. Rebecca Hampton n'a d'ailleurs pas caché avoir déjà craqué. "J'ai eu un gros coup de cafard. Ma vie a tellement changé depuis mon déménagement de Marseille à Paris avec ma fille. Je n'avais pas encore réalisé que tout ça était terminé. Un soir, après le tournage, je suis rentrée dans mon appartement, sans meubles et sans wi-fi, et j'ai pleuré...", a-t-elle avoué dans les pages de Télé Star.

Rebecca Hampton peut heureusement se réconforter avec ses proches qu'elle aime tant, notamment avec sa fille Éléa. Sur Instagram, c'est toujours avec réserve qu'elle partage des moments de leur quotidien à deux. Elle n'a par exemple dévoilé son prénom que huit mois après sa naissance en août 2013. Elle a aussi été très discrète sur l'identité du père d'Éléa dont elle est séparée. En presque dix ans, elle n'a livré qu'une poignée de confidences à son sujet, ne révélant son identité qu'en 2019. "Personne ne me l'a demandé. Alors je vous livre un scoop : il s'appelle David Bérard, c'est un journaliste en vue de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur", avait-elle confié aux journalistes de Télé 15 Jours. Et pour elle d'expliquer : "Nous sommes séparés, mais nous nous entendons plutôt pas mal, ce qui est très bien pour notre fille, qui adore son papa".

Elle n'a pas spécialement envie de voir son père seule

En 2017 déjà, pour Télé 7 jours, elle évoquait la fin de leur romance. "Je sais ce que la séparation de mes parents a provoqué chez moi, petite. Si j'avais pu l'éviter à ma fille, cela m'aurait fait plaisir. Ma fille a un père et le voit régulièrement. Je ne peux que le remercier de m'avoir fait cet enfant parce que j'en suis dingue."

Si Eléa noue donc une belle relation avec son père, Rebecca Hampton avait toutefois avoué que la fillette ne voulait pas forcément toujours se retrouver seule avec son papa. "Comme elle est très fusionnelle avec moi, elle n'a pas spécialement envie de voir son papa seule", apprenait-on dans Gala en 2021. Alors, "à défaut de l'avoir une semaine ou un weekend sur deux", les deux ex organisent alors plutôt "des escapades ensemble".

Rebecca Hampton a par ailleurs plusieurs fois tenté de refaire sa vie. On lui connaît une histoire avec François-Xavier Kozan mais aujourd'hui, elle est en couple avec un mystérieux Vincent avec qui ça a été "une évidence".