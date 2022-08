Rebecca Hampton séparée du père de sa fille : elle a retrouvé l'amour !

Maman d'une fille prénommée Elea (8 ans) Rebecca Hampton a longtemps gardé secrète l'identité de son papa. Ce n'est qu'au moment où leur fille venait de célébrer son 6ème anniversaire que l'actrice de Plus belle la vie a accepté de dévoiler qui était l'homme qui lui avait permis de devenir maman. "Personne ne me l'a demandé. Alors je vous livre un scoop : il s'appelle David Bérard, c'est un journaliste en vue de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur" avait-elle confié aux journalistes de Télé 15 Jours.

Journaliste animateur pour divers événements, l'homme en avait dit un peu plus sur son travail sur le site de sa société Happening sud : "Les entreprises font appel à moi pour mettre en valeur des intervenants et des idées, pour faciliter la transmission d'un message... Une animation interactive et préparée avec soin permet de dynamiser les présentations et de maintenir l'attention de l'auditoire, tout en garantissant la diffusion de tous les contenus prévus."

Désormais séparée du père de sa fille, Rebecca Hampton en avait dit un peu plus sur leurs relations depuis leur rupture. Elle expliquait : "Nous sommes séparés, mais nous nous entendons plutôt pas mal, ce qui est très bien pour notre fille, qui adore son papa". Plus tôt en 2017, la jolie blonde avait également évoqué sa séparation avec David Bérard face aux journalistes de Télé 7 Jours : "Je sais ce que la séparation de mes parents a provoqué chez moi, petite. Si j'avais pu l'éviter à ma fille, cela m'aurait fait plaisir. Ma fille a un père et le voit régulièrement. Je ne peux que le remercier de m'avoir fait cet enfant parce que j'en suis dingue."

Aujourd'hui en couple avec un mystérieux Vincent avec qui l'amour a été "une évidence", l'actrice de 49 ans forme une famille recomposée unie et soudée puisqu'elle a confié Chez Jordan, une émission Web de Télé Loisirs que sa fille s'entendait "très bien" avec son nouveau compagnon. Toujours très discrète lorsqu'il s'agit d'amour, elle a ajouté qu'elle ne souhaitait pas médiatiser son compagnon.