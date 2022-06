Rebecca Hampton en couple avec Vincent, "le bon" : révélations sur sa vie amoureuse

L'année 2022 est synonyme de changement pour Rebecca Hampton. L'interprète de Céline Frémont (depuis 2004) dans Plus belle la vie devra faire ses adieux à la célèbre série de France 3, qui va disparaître de l'antenne. Pour cette raison, elle a pris la décision de quitter Marseillais, où la fiction était tournée, pour s'installer à Paris avec sa fille Eléa (8 ans, fruit de sa relation passée avec le journaliste David Bérard). Un changement de vie qui lui permet notamment de se rapprocher de son compagnon. Un certain Vincent.

Invitée dans Chez Jordan, émission Web de Télé Loisirs, Rebecca Hampton a accepté de faire de rares confidences sur sa vie privée. "C'était une évidence", a-t-elle tout d'abord confié au sujet de sa relation, qui a débuté il y a trois ans. Vincent a bien entendu rencontré la petite Eléa depuis et fort heureusement, tous deux s'entendent "très bien". Ils forment une belle et grande famille recomposée puisque son compagnon a également des enfants. Une tribu qui ne s'agrandira jamais. "Je suis un peu vieille... Et très égoïstement, on a déjà plusieurs enfants, donc non", a précisé l'actrice de 49 ans.

Rebecca Hampton a ensuite précisé qu'elle était persuadée que c'était "le bon". Elle ne médiatisera pas leur couple pour autant. Ne comptez donc pas sur elle pour poser à ses côtés sur les réseaux sociaux. "Une relation amoureuse ou même amicale et familiale, c'est quelque chose qui existe entre deux personnes et ne se partage pas avec tout le monde. On la partage avec nos amis, nos proches, nos familles mais ça n'a pas grand intérêt de la partager avec tout le monde. Personne ne va rien en faire", a conclu la charmante blonde dont la relation avec Serge Dupire (qui jouait Vincent Chaumette dans PBLV) s'est terminée après qu'elle a été dévoilée au grand jour. "J'avais dit à l'époque que la presse avait un peu tué notre histoire. C'était compliqué car on tombe amoureux, on vit un truc extraordinaire, et d'un coup, notre vie est dans les journaux, c'est très perturbant. Ça a participé à la fin de cette histoire, puis, on se met à faire attention à tout", avait-elle confié en juin 2021 à Gala.