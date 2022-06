Arrêt de Plus belle la vie : Adriana Karembeu, cash, "ne comprend pas" la production...

Ils étaient nombreux à suivre les aventures des personnages du Mistral. Après 18 ans d'existence et plus de 4500 épisodes diffusés, Plus belle la vie s'arrête. La fin du feuilleton est prévue pour novembre prochain. Et depuis la grande annonce, plusieurs stars ont pris la parole. Désormais, dans les colonnes de Télé 7 Jours en kiosques lundi 6 juin 2022, c'est Adriana Karembeu qui s'exprime.

Elle a interprété son propre rôle dans la série de France 3 durant quelques semaines en 2021. Voilà que la jolie blonde de 50 ans fait face à l'arrêt de Plus belle la vie. "J'ai été très triste", indique-t-elle, précisant qu'elle ne "comprend pas bien cette décision". Et Adriana Karembeu de s'expliquer : "Cette série est une référence, l'une des meilleures du Paf. Depuis que j'y ai participé, je la regarde souvent. C'est une des rares à avoir traité beaucoup de sujets d'actualité, de société."

Plus encore, l'animatrice, mannequin et comédienne précise garder "un excellent souvenir de cette expérience et de l'équipe" qui s'est montrée accueillante et bienveillante. Tout s'est tellement bien passé qu'elle semble s'être découverte une nouvelle passion. "Ça m'a donné envie de renouveler l'expérience, et je suis d'ailleurs en train de m'organiser pour jouer dans une autre série", confie alors la maman de la petite Nina (3 ans), née de ses amours avec son époux Aram Ohanian.

L'arrêt de Plus belle la vie peine les nombreux acteurs du feuilleton. Adriana Karembeu semble être particulièrement touchée par cette fin. Surtout qu'elle semblait envisager le retour de son personnage au Mistral... "Après cette intrigue, j'aimerais bien revenir, mais je ne sais rien. Ce n'est pas de mon ressort. Cela dépendra si je suis mauvaise ou pas. Je vais quand même faire des propositions aux auteurs, parce que j'ai des idées très précises de la façon dont je pourrais revenir", avait-elle ainsi confié à nos confrères de Télé Star en octobre dernier. Moins d'un an plus tard, la voilà contrainte de revoir ses plans... Rappelons toutefois que la production prépare des adieux digne de ce nom avec un prime spécial réunissant plusieurs stars du show. Peut-être en sera-t-elle de la partie.