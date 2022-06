Adriana Karembeu : Rares et tendres images de sa fille Nina qui a bien grandi

Il y aura comme un air de vacances prochainement, dans 50'Inside, sur TF1. Des membres de l'équipe ont eu le plaisir de se rendre au Maroc. A Marrakech plus précisément, car c'est là-bas qu'Adriana Karembeu et son époux Aram Ohanian ont leur superbe villa. Ils ont ouvert leurs portes pour les besoins du programme et en story, la sublime blonde de 50 ans a partagé quelques images du tournage. L'occasion de voir que sa petite fille Nina (3 ans et demi) a bien grandi.

C'est un moment convivial et attendrissant qu'Adriana Karembeu a dévoilé en story Instagram, jeudi 2 juin 2022. Après avoir découvert des images de sa belle et immense maison ou de sa grande piscine, les internautes ont pu apercevoir le doux minois de Nina. La fillette, qui porte une petite robe bleue à col claudine pour l'occasion, est aux côtés de sa maman, d'une autre petite fille et d'un chef. Aidées par ce dernier, elles réalisent ensemble un gâteau au chocolat, dans la joie et la bonne humeur.

On peut voir Nina prendre un peu de pâte à gâteau avec l'un de ses doigts et la faire goûter à sa maman avant de la touiller de nouveau vigoureusement et de la goûter à son tour. On peut également l'admirer en train de courir dans le jardin. Un vrai boute-en-train qui a bien changé. Le changement est d'autant plus visible car Adriana Karembeu l'expose peu. Mais elle se plaît à parler d'elle lors de certaines interviews.

En octobre dernier par exemple, à l'occasion de sa participation à Plus belle la vie - qui tirera sa révérence cette année -, elle expliquait à Jours de France comment Nina avait changé sa vie : "Cela a tout changé, notamment les centres de gravité. Ma fille est devenue pour moi le centre de l'univers, donc je fonctionne complètement autrement. Je suis passée au second plan et c'est très bien comme ça. Je vis désormais pour elle." Elle avait aussi dit qu'elle était une maman "protectrice". Il faut dire que sa princesse serait une véritable casse-cou. "Elle ressemble à son père en tous points : aussi bien physiquement que dans la manière d'être. Elle sait ce qu'elle veut. Je suis contente parce que c'est une chance dans la vie d'avoir ce caractère", précisait l'ambassadrice de la Croix-Rouge.