"Bientôt faire un tour en Turquie" : Benoît Paire désespéré par ses cheveux, il compte bien y remédier !

À chaque problème sa solution. Et ce n'est pas Benoît Paire qui dira le contraire ! Le tennisman français est actuellement sur le continent américain pour participer à plusieurs tournois. Après un tour à Monterrey puis à Waco aux États-Unis, il est de retour au Mexique depuis quelques jours, du côté de Puerto Vallarta. Habitué à parcourir le monde entier pour pratiquer son sport, le Français de 33 ans n'a pas vécu que des périodes simples ces derniers temps, rattrapé par ses problèmes d'alcool. "C'est très simple, il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool, une préparation qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résultats ne suivent pas mais j'ai profité de ma vie", a-t-il déclaré dans une interview à Midi-Libre.

Le champion s'est offert un tour à la montagne début février, l'occasion de décompresser, mais également de profiter de la vie avec ses amis et même peut-être un peu trop... Sur son compte Instagram, le joueur suivi par plus de 395.000 abonnés a publié une série de vidéos sur lesquelles on peut voir qu'il s'alcoolise assez fortement, finissant par rentrer dans sa chambre en titubant. Malgré tout, il est donc partie pour disputer la tournée américaine et bien lui en a pris puisqu'il a remporté son premier match à Puerto Vallarta, accédant au huitième de finale de la compétition.

Une escale par Istanbul à son retour du Mexique ?

L'occasion pour le natif d'Avignon (Vaucluse) de décompresser en s'offrant un bon bain réconfortant, comme il l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Malgré la satisfaction de la victoire, un petit problème semble chagriner Benoît Paire ces derniers temps : sa perte de cheveux. Sur la photo, on peut le voir l'air soucieux, regarder la caméra en ajoutant la phrase suivante : "Je sens que je vais bientôt faire un tour en Turquie". Une petite phrase lancée sur le ton de la rigolade, mais suivie par les hashtags : "cheveux", "problème" et "camouflage".

Actuellement au Mexique pour le tennis, il se pourrait bien que Benoît Paire fasse un petit crochet par la Turquie à son retour !