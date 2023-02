Benoît Paire titubant : soirée bien arrosée à la montagne pour le tennisman

Benoît Paire est ce qu'on peut appeler un bon vivant. À 33 ans, l'Avignonnais n'a pas su choisir entre une hygiène de vie irréprochable, inhérente au sport de haut niveau et une vie plus dissolue faite de soirées et d'alcool. Malgré tout, le tennisman peut se targuer d'avoir eu une carrière plus qu'honorable, atteignant notamment la 18e place mondiale et des huitièmes de finale dans plusieurs tournois du Grand Chelem. Connu pour un joueur au caractère volcanique, il est aussi très célèbre pour ses pétages de plomb en plein match.

Très malheureux pendant la période de la crise sanitaire en raison de l'absence du public, Benoît Paire a eu beaucoup de mal à s'en remettre et il s'est récemment expliqué sur ses problèmes. "Il y a eu le Covid, beaucoup d'alcool, une préparation qui n'a pas été à la hauteur de ce que je voulais et devais faire. Forcément, les résultats ne suivent pas mais j'ai profité de ma vie", philosophe l'ex de Shy'm dans les pages de Midi-Libre. Une consommation d'alcool forcément problématique avec la pratique de son sport, mais qui ne semble pas inquiétée plus que ça le tennisman. Actuellement à la montagne pour profiter de quelques jours de repos, il s'est fait plaisir.

Au K2, on rend les gens heureux !! Et surtout, santé à tous !!

Sur son compte Instagram, Benoît Paire n'a pas hésité à partager plusieurs vidéos de la journée très arrosée qu'il a passé dans un établissement appelé le K2 et qui semble se situé à Courchevel. "J'ai rencontré le druide", écrit-il sur une courte vidéo (à retrouver dans le diaporama) diffusée le 9 février et où on voit quelqu'un lui verser de l'alcool directement dans la bouche. Pas rassasié pour autant, il se rend ensuite directement au bar pour prendre une immense bouteille, ressemblant à du génépi, afin de s'en servir un shooter. "Au K2, on rend les gens heureux !! Et surtout, santé à tous !!", ajoute-t-il.

Une journée compliquée pour Benoît Paire, que l'on voit ensuite tituber pour se rendre à sa chambre d'hôtel. "Bonne nuit", lance-t-il à ses abonnés. Malgré une soirée particulièrement chargée en alcool, le sportif a trouvé l'énergie pour passer la journée sur les skis, comme il l'a montré en photo dans sa story.

Pas vraiment décidé à stopper sa consommation d'alcool, Benoît Paire s'est lâché pendant ses vacances à la montagne, mais il n'a pas pour autant renoncé à monter sur les skis !