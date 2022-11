"Enc*lé par une p*te !" : Benoît Paire craque complètement en plein match et lâche un flot d'insultes hallucinant !

Si on commence à bien connaître Benoît Paire et ses sautes d'humeur, il faut bien avouer que l'Avignonnais réussit à nous surprendre à chaque fois. Dans un sport comme le tennis où la plupart des joueurs essayent de garder leurs nerfs, ils sont peu nombreux à se faire remarquer comme le Français de 33 ans. On peut bien évoquer Nick Kyrgios, son pendant australien, qui n'est jamais le dernier à sortir de son match, mais le grand copain de Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga est capable de tout sur un terrain. Très agréable en dehors des courts et toujours prêt à faire la fête quand l'occasion se présente, il est beaucoup plus instable émotionnellement sur un terrain de tennis.

Il faut dire que la période n'est pas forcément idéale pour Benoît Paire, qui a dégringolé au classement, descendant à la 179e actuellement, alors qu'il avait plutôt bien débuté la saison lors de l'Open d'Australie. Entre-temps, il s'est séparé de sa copine, Julie Bertin et les résultats ne sont plus au rendez-vous. Pour tenter de se relancer, le champion s'est rendu au Japon pour participer au tournoi Challenger de Matsuyama et si certains pensaient que ce voyage en Asie allait l'apaiser, ils se trompaient lourdement... Opposé à Dane Sweeney, un joueur australien classé 168e mondial, le Français a complètement pété un plomb dans le premier set. Après une balle mise dans le filet alors que les deux joueurs sont au milieu du premier set, ce dernier va dégoupiller. "Enc*lé par une p*te ! Va te faire enc*ler ! P*tain de ta mère la p*te ! Ta mère la p*te !!", vocifère-t-il.

Des insultes très lourdes même si l'on ne sait pas s'il les adresse à son adversaire, à l'arbitre ou à lui-même et ce n'est d'ailleurs pas fini. Après une remontrance de l'arbitre face à son comportement répréhensible, Benoît Paire lui répond du tac au tac : "Oui, oui, ouvre tes yeux s'il te plaît". Après avoir finalement perdu le jeu, l'ex compagnon de Shy'm retourne à sa place, mais continue de se plaindre. "Allez super ! C'est super ! C'est super ces tournois. Mais pourquoi je viens au Japon ? Explique-moi pourquoi. Tu viens, il ne voit rien", peste-t-il, certainement à l'adresse de l'arbitre.