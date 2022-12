"Britney serait morte sans moi" : Son père Jamie Spears évoque la tutelle de sa fille, "un outil formidable"

Interviewé au micro de MoS, Jamie Spears (70 ans) - le père de Britney Spears - a insisté sur le fait que la mise sous tutelle de sa fille avait probablement sauvé la vie de la chanteuse. "Sans mon aide, Britney serait peut-être morte", a-t-il confié, faisant référence aux 13 années durant lesquelles il a été le tuteur légal de la chanteuse. Atteinte de dépression et de toxicomanie, la jeune femme aurait pu commettre le pire selon les dires de son papa. Selon lui, cette mise sous tutelle a également été bénéfique pour ses enfants, Preston (17 ans) et Jayden (16 ans), fruits de son amour avec son ex-mari, l'ancien danseur Kevin Federline.

"Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi", a-t-il confié tout d'abord confié. Et de préciser : "Ça a été une sacrée période. Mais j'aime ma fille de tout mon coeur et de toute mon âme. Où serait Britney aujourd'hui sans cette mise sous tutelle ? Et je ne sais pas si elle serait encore en vie. Je n'en sais rien. Pour la protéger, et aussi pour protéger les enfants, la mise sous tutelle a été un outil formidable. Sans elle, je ne pense pas qu'elle aurait pu récupérer ses enfants."

La famille est dans un sale état

Ne voyant plus ses petits-enfants Preston et Jayden à cause de nombreuses disputes, Jamie Spears explique : "Mes deux garçons me manquent beaucoup, beaucoup. Vraiment. Vous savez, nous étions très, très proches. Ils avaient l'âge où l'on peut commencer à s'amuser avec eux. Mais ils développaient leur propre esprit. Dieu fait que les choses arrivent pour une raison. Je ne sais pas quelle est cette raison mais ça a été trois années difficiles sans eux. La famille est dans un sale état. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de continuer à prier."

De son côté, l'interprète du titre Baby One More Time a un tout autre discours. Selon elle, cette tutelle a été une véritable prison et son père "contrôlait" absolument tout ce qu'elle faisait. "La sensation de ma liberté n'a jamais été aussi bonne" a-t-elle récemment déclaré sur Instagram, se disant très reconnaissante vis-à-vis de la décision de justice ayant annulé sa mise sous tutelle il y a un peu plus d'un an. Pour rappel, Jamie Spears a eu le pouvoir sur toute la vie personnelle et financière de la chanteuse.

Peu de temps avant la fin de cette tutelle, le mouvement #FreeBritney - qui comptait parmi ses membres Madonna, Paris Hilton et Miley Cyrus - avait accusé Jamie Spears de la retenir dans un établissement psychiatrique contre sa volonté, d'avoir mis ses téléphones sur écoute et de contrôler tous les aspects de son existence. Face à ce mouvement, Jamie Spears avait préféré garder le silence, se contentant de qualifier cette campagne de "plaisanterie menée par des théoriciens du complot".