"C'est à vomir" : Diana Blois (Familles nombreuses) face à des critiques blessantes, sa mise au point cash

Depuis 2020, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre le quotidien de familles nombreuses dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Ces tribus ont été exposées du jour au lendemain pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Le pire, ce sont les messages désobligeants que les parents peuvent lire chaque jour les concernant, sur les réseaux sociaux. Mais trop, c'est trop ! Diana Blois, notamment, n'en peut plus et l'a fait savoir en story Instagram, le 8 février 2022.

Certains internautes s'amusent à critiquer à tout va certaines familles de l'émission sur les réseaux sociaux. Des pages peuvent être créées simplement pour s'en prendre à elles, une situation que Diana Blois n'accepte plus. Elle a donc tenu à pousser un coup de gueule sur Instagram. "Ce genre de message résume bien la situation de ces pages de haters qui nous comparent à un film. Un film est une oeuvre cinématographique scriptée ! Familles nombreuses est un document réalité avec de vraies familles, de vraies histoires. Je peux comprendre le 'j'ai aimé ce film, moi pas trop...' Mais les 'je n'aime pas celle-là ! Elle sourit trop, elle ressemble à un cheval, elle rit à tout va' me donne envie de vomir. Et j'en passe", s'est-elle tout d'abord indignée. Elle a ensuite précisé que la médiatisation ne donnait pas le droit aux gens "d'injurier" ou de "balancer sa haine".

Un peu plus tard, Diana a pris le temps de réagir au passage d'Amandine Pellissard dans Touche pas à mon poste, le 8 février, sur C8, afin d'évoquer les lettres de menaces qu'elle avait reçues. Elle a beaucoup apprécié l'intervention et a même été "épatée" par celle qu'elle que son mari et elle chargeaient quelques jours plus tôt. "Je me dis que si elle était un peu plus comme ça lorsqu'elle dévoile son quotidien, elle serait sans doute encore plus appréciée. Perso j'aime bien cette Amandine là", a-t-elle déclaré. Elle a ensuite précisé que les tensions entre Amandin et elle découlaient de "beaucoup de malentendus et d'incompréhensions". "Sur des on-dit, ils nous ont pris en grippe et nous ont bloqué. C'est bien dommage, ce n'est pas trop grave. La vie continue", a-t-elle conclu.

De son côté, Amandine ne s'est pas exprimée sur ces tensions lors de son passage dans Touche pas à mon poste. En revanche, elle aussi a précisé que sa famille comme les autres ne sont pas des acteurs ni des candidats de télé-réalité. Ils ne sont donc pas rémunérés pour leur visibilité.