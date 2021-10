"C'est assez particulier" : Jesta Hillmann évoque sa relation parfois compliquée avec Benoît Assadi

Bonne nouvelle pour les fans de Jesta Hillmann ! L'ancienne aventurière de Koh-Lanta (2016) est de retour dans Mamans & Célèbres à l'occasion de la nouvelle saison, actuellement en cours de diffusion sur TFX. Comme à son habitude, elle ouvre volontiers les portes de son quotidien aux téléspectateurs. Un quotidien qui s'est chargé depuis la naissance de son deuxième enfant, Adriann (né le 11 février 2021 seulement un an et demi après son frère Juliann né le 15 juillet 2019). Outre sa vie de maman, Jesta Hillmann doit gérer en parallèle sa carrière professionnelle. Et c'est peut dire qu'elle croule sous les projets. Autant de choses qui ne laisse finalement que peu de place à son couple avec Benoît Assadi.

"On n'a pas beaucoup de moments à deux. On n'est pas hyper proche en ce moment avec Benoît, tout simplement parce qu'on se consacre au boulot", a-t-elle regretté lors d'une interview pour Télé Loisirs. La jeune femme de 29 ans et son mari sont pourtant inséparables, eux qui collaborent ensemble. Mais pour Jesta, cela n'a rien de romantique. "Ce n'est pas facile tous les jours de s'organiser, surtout parce qu'on a des projets personnels à côté, bien que l'on travaille ensemble. Mais en même temps j'ai l'impression qu'on ne se voit pas vraiment... C'est assez particulier", a-t-elle reconnu.

En attendant de trouver le bon rythme avec Benoît, Jesta Hillmann est en tout cas très heureuse de pouvoir réaliser chacun de ses rêves. A peine Adriann a-t-il été admis en crèche qu'elle s'est d'ailleurs empressée de se remettre au travail. Elle a confié à nos confrères travailler activement sur un deuxième livre de recettes, "un Jestatouille 2". "Je suis donc en pleine création de recettes en ce moment !", s'est-elle réjouit.