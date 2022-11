"C'est chaud" : Guillaume Canet "décontenancé" par un tacle d'Alain Chabat, grosse pression pour Astérix !

C'est l'un des gros évènements cinématographiques de 2023 et les fans sont nombreux à attendre avec impatience la sortie d'Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, le prochain film tiré des aventures de la cultissime bande dessinée Astérix. Pour cette nouvelle mouture, c'est le réalisateur et acteur Guillaume Canet qui a la lourde tâche de faire perdurer cette franchise à succès. En plus de réaliser le film, il incarne également le petit gaulois moustachu à l'écran, tandis qu'Obélix sera interprété par son grand ami, Gilles Lellouche, qui en a bavé pour ce rôle.

Parmi les acteurs de marque du film, on retrouve également Vincent Cassel, Pierre Richard, Jonathan Cohen et même un très célèbre footballeur puisque Zlatan Ibrahimovic a accepté un petit rôle. Si le film sortira le 1er février 2023, Guillaume Canet a déjà commencé la promotion puisqu'il va participer à la toute nouvelle émission d'Alain Chabat sur TF1, Le Late avec Alain Chabat. Dans ce talk show inspiré des émissions américaines, comme celle de Jimmy Fallon, le comédien de 63 ans animera, à partir du 21 novembre prochain, dix émissions dans lesquelles on retrouvera plusieurs personnalités pour des moments qui ne risquent pas de manquer d'humour.

Ça m'a un petit peu décontenancé ce que vous m'avez dit

Alors qu'il commence à discuter du film avec Guillaume Canet, Alain Chabat, qui a réalisé Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre en 2002, lui adresse un mot gentil. "Guillaume, en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour votre Astérix", lance-t-il, avant de conclure : "Même si c'est vrai que c'est chaud de passer après moi". Une phrase qui provoque l'hilarité générale dans le public, mais le compagnon de Marion Cotillard rit jaune. "Ça m'a un petit peu décontenancé ce que vous m'avez dit", répond-il.

Une petite scène très marrante et Alain Chabat n'en a d'ailleurs pas fini. Faisant mine de s'excuser, il finit par lâcher : "Je n'aimerais pas être à votre place, voilà. Bon courage pour... Voilà. C'est tout", conclut-il pour faussement remonter le moral de Guillaume Canet.