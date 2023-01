"C'est délirant" : Apolline de Malherbe agacée, cette difficulté qu'elle a rencontrée pour l'un de ses quatre enfants

Cet exemple de "lenteur" administrative est d'autant plus pesante pour Apolline de Malherbe qu'elle a déjà un quotidien bien chargé avec ses quatre enfants et sa carrière. La journaliste de 41 ans accepte néanmoins les contretemps. "On ne gère pas. Pendant longtemps j'ai fait semblant qu'il n'y avait aucun problème et que je maîtrisais les choses. Maintenant j'ose dire que c'est un vaste bordel, mais un joyeux bordel !", avouait-elle lors d'un entretien pour Femme actuelle.

Mais lorsqu'elle est avec ses enfants, Apolline de Malherbe est entièrement dédiée à leur épanouissement. "J'essaie de leur donner les quelques moments que je peux leur accorder. En ce moment, dans ma vie, il y a le travail et la famille. J'ai enlevé tout le reste, je ne me suis concentrée que sur l'essentiel. Honnêtement ça me va très bien. Je suis très heureuse tant que j'ai un peu de temps pour eux", confiait-elle également.