"C'est dur de penser à m'en sortir" : Julia Paredes au plus mal, elle poste un message alarmant

Julia Paredes va mal et elle n'a pas eu peur de le faire savoir à sa communauté Instagram, mardi 24 janvier 2023. Des publications alarmantes qui ont, à coup sûr, inquiété les abonnés de la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) qui sont tombés dessus.

La fin de l'année 2022 a été compliquée pour Julia Paredes. Fin décembre, la belle brune a révélé que Maxime Parisi et elle ne formaient plus un couple. Un premier coup dur qui l'a beaucoup affectée. Et il semblerait qu'elle ait d'autres soucis dont elle n'a pas parlé à ses abonnés. "Je vis vraiment une situation difficile depuis quelque temps. Et à tous niveaux. C'est dur de garder la tête haute et de penser m'en sortir. Mais j'ai des enfants, alors je fais en sorte de sortir la tête de l'eau. J'espère que tout va s'arranger très vite", a écrit la maman de Luna (5 ans) et Vittorio (1 an) dans un premier temps.

À la suite de cette publication, Julia Paredes a reçu de nombreux messages de soutien. Elle a donc remercié ses abonnés de leur soutien. Et l'auteur du livre Comment je vis avec l'endométriose (dont la sortie est prévue le 26 janvier) a précisé : "Non, ce n'est pas par rapport à Maxime. La situation est déjà telle qu'elle est. Des choses bien plus personnelles qui durent depuis des mois, qui impactent notre quotidien et qui bouffe le moral à tous les niveaux. Je fais comme si tout allait bien chaque jour, car il faut rester positive, mais au fond, je suis épuisée".

Les internautes n'en sauront pas plus sur les raisons qui tourmentent Julia Paredes. Mais on imagine que sa rupture avec Maxime Parisi a tout de même ajouté une dose de tristesse. "On fera toujours au mieux pour les enfants. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie. C'est dans notre couple, au fil des années (...) On ne s'entend plus trop. On n'a pas du tout la même vision sur l'éducation. Je suis très, très proche des enfants et je m'oublie un petit peu (...) C'est peut-être à cause de moi cette situation, mais c'est pas facile à gérer", expliquait-elle notamment récemment. Et d'ajouter qu'elle avait du mal à s'alimenter depuis qu'elle était célibataire. "Encore un soir où je me couche sans manger, parce que pas l'appétit et pas la force. Mais vos commentaires au quotidien qui me saoulent du genre 'tu deviens de plus en plus maigre', 'on dirait une anorexique' et j'en passe... Si vous pensez aider les gens de cette manière, il faut revoir votre éducation et vos valeurs", s'était-elle agacée.