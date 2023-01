Julia Paredes anorexique depuis sa rupture avec Maxime ? "Je me couche sans manger"

La fin de l'année ne s'est pas terminée de la plus belle des manières pour Julia Paredes. Le 29 décembre dernier, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a annoncé que Maxime Parisi et elle s'étaient une fois de plus séparés. Depuis, un détail intrigue les internautes, ce qui a poussé la maman de Luna et Vittorio (5 ans et 1 an) à faire une mise au point en story Instagram, ce mardi 10 janvier 2023.

Depuis qu'elle est de nouveau célibataire, Julia Paredes n'est pas au meilleur de sa forme. La jeune femme de 33 ans ne mange plus comme avant. Et selon certains internautes, cela se voit ! Ils jugent qu'elle a perdu du poids et ne le font pas toujours savoir de la meilleure des manières. Agacée, la candidate de télé-réalité a donc souhaité prendre la parole. "Encore un soir où je me couche sans manger, parce que pas l'appétit et pas la force. Mais vos commentaires au quotidien qui me saoulent du genre 'tu deviens de plus en plus maigre', 'on dirait une anorexique' et j'en passe... Si vous pensez aider les gens de cette manière, il faut revoir votre éducation et vos valeurs", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Julia Paredes a ensuite dévoilé que certaines femmes n'avaient pas perdu de temps pour tenter d'attirer l'attention de son ancien mari Maxime Parisi. "Entre ça et certaines meufs qui envoient des photos et vidéos à moitié à poil ou à poil complet, alors qu'on est encore sous le même toit...", a-t-on pu lire. Un message accompagné de smileys qui vomissent. Tout cela rend la situation davantage difficile à vivre pour Julia Paredes. Malgré tout, on se doute qu'elle fait tout pour que ses enfants ne soient pas affectés par ce que leurs parents sont en train de traverser.

Ce n'est pas la première fois que Maxime Parisi et Julia Paredes se séparent. Le sportif était parti une première fois, après que la jeune femme lui a annoncé sa première grossesse. Mais en 2018, ils avaient décidé de se laisser une nouvelle chance. Ils s'étaient même fiancés en décembre de la même année, avant de rompre quelques mois plus tard. S'en sont suivies plusieurs réconciliations et séparations. Peut-être finiront-ils par se laisser une nouvelle chance.