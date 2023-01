Julia Paredes : Une infidélité à l'origine de sa rupture avec Maxime ? La candidate brise le silence

Julia Paredes est de nouveau célibataire. Le 29 décembre 2022, la candidate de Mamans & Célèbres (TFX) a annoncé sa rupture avec Maxime Parisi. Si à l'époque, elle n'avait pas souhaité en dire plus sur les raisons de cette nouvelle séparation, elle s'est livrée sur le sujet sur Snapchat, le 10 janvier 2023.

C'est un nouveau coup dur que Julia Paredes a vécu fin 2022. Maxime Parisi et elle se sont encore séparés. Depuis, la belle brune de 33 ans a du mal à s'alimenter. "Encore un soir où je me couche sans manger, parce que pas l'appétit et pas la force. Mais vos commentaires au quotidien qui me saoulent du genre 'tu deviens de plus en plus maigre', 'on dirait une anorexique' et j'en passe... Si vous pensez aider les gens de cette manière, il faut revoir votre éducation et vos valeurs", écrivait-elle le 10 janvier. Et de préciser que des femmes envoyaient des photos dénudées à son ex-mari, alors qu'ils étaient encore sous le même toit.

Julia Paredes a ensuite fait des révélations sur la raison de leur rupture : "On fera toujours au mieux pour les enfants. Il n'y a pas eu d'histoire de tromperie. C'est dans notre couple, au fil des années (...) On ne s'entend plus trop. On n'a pas du tout la même vision sur l'éducation. Je suis très, très proche des enfants et je m'oublie un petit peu (...) C'est peut-être à cause de moi cette situation, mais c'est pas facile à gérer. En plus de tous les messages qu'on reçoit de ces meufs là, ça ne m'aide pas du tout à avancer."

Des "baisses de moral" pour Julia Paredes

Mais il va falloir que les anciens tourtereaux aillent de l'avant. ils ont d'ailleurs pour projet de trouver chacun un logement. "Pour l'instant, c'est pas encore fait", a-t-elle poursuivi. Et de préciser qu'il lui arrive d'avoir "des baisses de moral certains soirs". Elle essaie malgré tout de garder la tête hors de l'eau pour leurs enfants Luna et Vittorio (5 ans et 1 an).

Ce n'est pas la première fois que Julia Paredes et Maxime Parisi se séparent. Une première rupture est survenue lorsque la candidate de télé-réalité était enceinte de Luna, car le sportif n'était pas près à devenir papa. Ils ont finalement décidé de se laisser une chance en 2018, avant de se fiancer à la fin de l'année. S'en sont malheureusement suivies de nombreuses ruptures et réconciliations. Ils s'étaient unis en janvier 2021, pour le meilleur et pour le pire. Reste à savoir si un divorce est bel est bien dans les bacs ou s'ils finiront par se réconcilier.