"C'est dur de perdre un enfant" : une maman de Familles nombreuses révèle la mort de son bébé

Cindy et Sébastien Van der Auwera sont les heureux parents de onze enfants et ont plus de soixante animaux – chose qui leur a d'ailleurs été reprochée. Qu'à cela ne tienne, les candidats de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) continuent de tout partager à l'écran et avec leurs abonnés sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas si longtemps, il a d'ailleurs été possible de découvrir en images leur beau mariage célébré au bout de 18 ans d'amour. Mais, jeudi 30 septembre 2021, c'est une nouvelle beaucoup moins réjouissante que Cindy et Sébastien ont partagée.

Dans le nouvel épisode de Familles nombreuses, la vie en XXL, la maman est en effet revenue sur une douloureuse épreuve : sa fausse couche. "Les enfants n'arrêtent pas de réclamer depuis quelques temps un ou une douzième. Nous aussi on en rêve", a-t-elle d'abord confié. Et de révéler : "Mais tomber enceinte à 40 ans c'est compliqué. Il y a quelques mois, je suis tombée enceinte. Mais je l'ai perdu...". Un drame qui a naturellement bouleversé Cindy Van der Auwera. "C'est dur de perdre un enfant, c'est très dur. On se dit : 'Qu'est-ce que j'ai fait...', 'J'ai mal fait les choses'. On rejette la faute sur soi. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut se dire. Peut-être que ce n'était pas le jour, le lieu... Ce n'était pas le moment", continue-t-elle.

Le désir de Cindy et Sébastien d'avoir un autre enfant est toujours bien présent : "On ne désespère pas d'agrandir encore un peu plus notre famille XXL." D'ailleurs, ils mettent toutes leurs chances de leur côté comme le souligne le père de famille en guise de conclusion. "On s'entraîne régulièrement !", a-t-il déclaré, faisant sourire sa compagne.