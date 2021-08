Familles nombreuses : Mariage d'un couple star... "lâchement abandonné" à quelques heures de la fête !

Une journée magique pour les Van Der Auwera... qui ont tout de même dû faire face à des imprévus, comme le raconte Cindy en story sur le réseau social de partage d'images. "À la base un mariage polynésien était prévu aujourd'hui... jour de l'anniversaire de mon père. Les prestations annulées par le prestataire à 2h20 du matin", s'agace-t-elle. Et de poursuivre : "Voilà, on se retrouve sans prestataire pour aujourd'hui. On nous a lâchement abandonné. Quand c'est comme ça, on ne lâche rien nous les Van Der Auwera et on organise quand même quelque chose. Et grâce à tous nos amis et notre famille, ainsi qu'à Monsieur le maire, on a réussi à faire quelque chose de super. C'est familial, ça nous ressemble et on va s'éclater." Comme le prouvent les images de la fête, Cindy Van Der Auwera n'a pas menti !

Toutes nos félicitations à Sébastien et Cindy Van Der Auwera pour leur superbe mariage.