"C'est dur" : Eric Judor se confie sur sa vie de père de jumeaux de 3 ans

La vie de famille des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux d'Eric Judor avaient peu d'infos sur la sienne, jusqu'à sa venue sur le plateau de Quotidien. L'acteur y a parlé de ses cinq enfants et s'est attardé sur ses jumeaux. "C'est dur !", confie-il à leur sujet.

Eric Judor était un des invités du Quotidien du 10 février 2022. Accompagné de Pierre François Martin-Laval, il y a fait la promo de la série Week-end Family (disponible à partir du 23 février sur Disney+), dont il est le héros. Eric y incarne un certain Fred, papa de 3 filles nées de trois relations différentes, qui doit conjuguer avec leurs mères et sa nouvelle compagne, elle aussi maman. Son rôle se rapproche de la vraie vie.

"C'est la première fois où je fais un truc où je fais pas des vannes méchantes. C'est un exercice nouveau, un peu difficile, mais qui se rapproche de qui je suis dans la vie, explique Eric Judor à Yann Barthès et aux téléspectateurs. J'ai cinq enfants, et Week-end Family ça me parlait beaucoup de ramener cinq enfants le week-end. C'est très bruyant, je fais des vannes avec mes enfants, mais les enfants n'ont pas de second degré ! Alors ma grande fille l'a appris à ses dépends malheureusement, elle c'est raté, mais tous les autres ils ont un père qui fait du premier degré sympa. Alors que la première, elle a pris des vannes hardcore." L'ancien héros de la série H a deux filles et trois garçons, dont deux jumeaux aujourd'hui âgés de 3 ans.

Concernant ses jumeaux justement, Eric Judor révèle : "Ils sont très bruyants. J'ai des jumeaux, c'est dur... Mais je les adore !" Juste avant leur naissance, le comédien avait exprimé son appréhension à l'idée d'être "un vieux père". "Je vais avoir 50 ans, je suis dégoûté ! (...) Je me dis que je vais être un vieux père, quoi. Ah si, on est obligé de se dire ça à un moment donné. Vous savez très bien qu'être père à 50 ans, bah...", confiait-il sur Europe 1 en juillet 2018.

Eric Judor s'y est visiblement fait !