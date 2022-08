"C'est extrêmement compliqué" : Alexia Laroche-Joubert veuve et mère célibataire à 30 ans, elle raconte

Les choses bougent enfin chez les Miss France ! Le célèbre concours de beauté, régit depuis des années par tout un tas de règles très strictes, se détend un peu sur plusieurs points pour son cru 2022. Il sera désormais possible, pour les femmes en couple et pour les mères de famille, de tenter de remporter la couronne. Et cette décision, c'est entre autres Alexia Laroche-Joubert, présidente de la société Miss France, qui en est à l'origine.

Je trouvais ça absurde, un peu ridicule

Permettre aux mamans de concourir sur TF1, voilà une chose qui lui tenait à coeur. Et pour cause, très tôt, Alexia Laroche-Joubert a dû s'occuper de sa fille Solweig toute seule, tout en continuant à travailler. Yan-Philippe Blanc, son compagnon et père de son enfant, est effectivement mort le 9 juillet 2003 à Paris, à la suite d'un accident de moto. "'Célibataire', je trouvais ça absurde, un peu ridicule. Et c'est vrai que j'ai autorisé les mères de famille, confirme-t-elle dans l'émission Club de l'été sur Europe 1 le jeudi 4 août 2022. C'est quelque chose qui est contesté hein, par des Miss France qui disent que c'est extrêmement compliqué, et ça j'en suis consciente..."

J'ai élevé ma deuxième quasiment seule

Alexia Laroche-Joubert est maman de deux enfants. Solweig, fille de Yan-Philippe Blanc, et sa petite soeur Isaure, que la productrice a eu avec son ancien mari Guillaume Multrier. Ce dernier n'habitant pas à Paris, il a donc fallu s'occuper, en solitaire, de toute la famille. "Moi, j'ai été veuve à 30 ans, j'ai élevé ma deuxième quasiment seule, donc je considère que j'ai fait une carrière tout en étant mère célibataire, rappelle-t-elle. Il faut savoir très bien s'organiser. En revanche, à chaque femme qui se présente avec enfant, on leur dit bien : 'Ce n'est pas à nous d'organiser votre vie, donc il faudra que vous organisiez votre vie'"

Si elle a traversé de nombreuses épreuves difficiles, Alexia Laroche-Joubert a aujourd'hui refait sa vie avec le directeur d'hôtels Mathieu Grinberg...