"C'est grotesque" : Stéphane Plaza violemment recadré par Roselyne Bachelot, elle a sa tenue en horreur !

Il est le roi de l'immobilier. Pour la mode, en revanche, il faudra repasser. Le mercredi 9 novembre 2022, alors qu'il se rendait sur le plateau de l'émission Les Grosses Têtes, diffusée sur les ondes de RTL, Stéphane Plaza a pris en compte les températures très basses de cette saison automnale, décidément de plus en plus fraîche. C'est ainsi qu'il a rejoint son micro rouge, en même temps que Laurent Ruquier et ses petits camarades, vêtu d'une épaisse polaire couleur crème. Vêtement chaud qui, malheureusement, n'a pas fait l'unanimité au sein de la bande à Ruru, composée ce jour-ci d'Arielle Dombasle, Gérard Jugnot, Rachel Khan, Florian Gazan et Roselyne Bachelot.

Je fais des économies de chauffage

Ancienne ministre de l'écologie, de la culture ou encore de la santé et des sports, Roselyne Bachelot a visiblement un oeil aiguisé dès qu'il s'agit de prêt-à-porter... elle est également dotée d'une langue assassine. "Je fais des économies de chauffage, tentait d'expliquer Stéphane Plaza vis-à-vis de ses choix vestimentaires. C'est un petit peu chaleureux, c'est du faux mouton." Mais ses arguments n'ont pas fait mouche auprès de sa collègue, qui l'a recadré d'un : "C'est un blouson complètement ridicule. C'est grotesque !" Heureux que nous sommes, l'émission Les Grosses Têtes est diffusée, avec images à la clé, sur Paris Première et sur la chaîne Youtube de l'émission. Il aurait été bien dommage de ne pas voir cette fameuse fourrure.