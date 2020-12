Stéphane Plaza enlève le bas pour une ministre : "Elle m'a vu nu"

Voilà bientôt une semaine maintenant que les mesures du confinement ont été allégées. Ainsi, tous les commerces ont pu rouvrir, à l'exception des bars et des restaurants. Une très bonne nouvelle pour Stéphane Plaza qui n'attendait qu'une chose : reprendre ses activités d'agent immobilier. Avant même qu'Emmanuel Macron ne prononce son allocution, la figure de M6 avait déjà prévu de faire bouger les choses, à sa manière...

En effet, il avait interpellé la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, et lui avait promis de se dénuder dans le cas où les visites de biens reprendraient avant le 1er décembre. "Cher monsieur Plaza, j'ai bien peur que nous soyons sur le point de vous faire gagner votre pari...", lui avait-elle répondu par la suite. Pas du genre à reculer devant les défis, surtout ceux qu'il se lance lui-même, Stéphane Plaza a donc tenu parole.

Dans les Grosses Têtes, mercredi 2 décembre 2020, le coloc' de Karine Le Marchand a expliqué avoir bel et bien enlevé le bas. "J'ai fait une story où j'étais nu sur un tracteur ! Et donc là, elle m'a répondu, mais elle a répondu avec beaucoup d'humour ! Elle m'a vu nu, toute la France m'a vu nu !", s'est-il exclamé à l'antenne, suscitant les rires autour de lui. Suite à cette intervention osée sur les réseaux sociaux, Stéphane Plaza a été convié à se rendre au ministère pour rencontrer en bonne et due forme Emmanuelle Wargon. "Elle s'est précipitée, comme toutes les femmes... On peut avoir de la culture et de l'humour !", a-t-il ironisé.

Plus sérieusement, l'animateur de Recherche Appartement ou Maison a expliqué être "en mission" pour le gouvernement et sera "re-convoqué le 13 janvier pour réfléchir au social, pour essayer de faciliter l'attribution des allocations".