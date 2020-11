Stéphane Plaza propose à une ministre de se dénuder : elle lui répond

Stéphane Plaza attendait beaucoup des règles de l'allègement du confinement, notamment autour de l'immobilier. Et pour cause, l'organisation de visites de biens dans le cadre de locations ou d'achats était suspendue ces dernières semaines. Une mesure terrible pour l'ensemble des agents de la profession. Dans l'idée de vouloir faire bouger les choses, l'animateur de M6 s'est saisi de son compte Instagram en début de semaine pour lancer un appel du pied à Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée du Logement.

En effet, Stéphane Plaza a dévoilé une photo de lui torse nu, accompagnée d'une proposition coquine. "Madame la ministre... Si les visites avec les acheteurs reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "Une promesse net vendeur what else..."

Une promesse qui est loin d'être passée inaperçue. La principale intéressée n'a d'ailleurs pas esquivé son interpellation et lui a répondu jeudi 26 novembre 2020 sur son compte Instagram. "Cher monsieur Plaza, j'ai bien peur que nous soyons sur le point de vous faire gagner votre pari...", lui a-t-elle annoncé avec humour. Une réponse qui a à coup sûr fait plaisir au présentateur de Recherche Appartement ou Maison puisqu'il l'a repartagée via sa story.

Emmanuelle Wargon attendait certainement la conférence de presse du premier Ministre Jean Castex avant de se prononcer, lequel est revenu point par point sur les annonces d'Emmanuel Macron. Il a notamment bien confirmé que les visites immobilières seraient à nouveau autorisées dès ce samedi 28 novembre. Vivement samedi donc pour Stéphane Plaza mais aussi pour sa nouvelle coloc' Karine Le Marchand chez qui il s'est installé. Privé de son activité professionnelle, l'animateur se montre très "envahissant" d'après son amie qui ne manque pas de filmer leur drôle de cohabitation sur les réseaux sociaux.