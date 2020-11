Stéphane Plaza : Sa proposition coquine à une ministre

Emmanuel Macron s'adressera de nouveau aux Français ce mardi 24 novembre 2020 à 20h. Il présentera la stratégie sanitaire pour les mois à venir. Le président de la République ne compte pas annoncer un déconfinement à proprement parlé mais un allègement des règles, suite au nombre quotidien de décès et de nouveaux cas positifs en baisse. Pour autant, Stéphane Plaza attend beaucoup de cette nouvelle prise de parole, et plus particulièrement d'Emmanuelle Wargon, la ministre déléguée du Logement.

Via sa story Instagram, le plus célèbre des agents immobiliers qui vit actuellement chez Karine Le Marchand a posté une photo de lui torse nu, accompagnée d'une promesse audacieuse, qu'il réalisera dans le cas où les prochains événements vont dans son sens. "Madame la ministre... Si les visites avec les acheteurs reprennent avant le 1er décembre, j'enlève le bas", a-t-il annoncé. Et d'ajouter : "Une promesse net vendeur what else..."

Il faut dire que le secteur de l'immobilier a été très durement touché depuis le reconfinement. "Je sais que l'interdiction des visites est un coup dur pour l'immobilier, mais nous n'avons pas le choix. (...) Les visites virtuelles permettent pour l'heure de présélectionner des biens et nous verrons si l'on ré-autorise les visites en présentiel au prochain point d'étape. Mais à ce stade, il n'y a pas de dérogation prévue pour les visites, mêmes si elles sont urgentes", avait déclaré Emmanuelle Wargon sur Radio-Immo.

Une évolution dans le bon sens serait donc forcément bénéfique pour Stéphane Plaza qui est à la tête de plus de 500 agences à travers la France avec la franchise Stéphane Plaza Immobilier.