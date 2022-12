"C'est hyper douloureux" : Amandine Pellissard souffre d'une grosse infection qui a empiré

Amandine Pellissard a fait une réapparition remarquée en story Instagram. La candidate révélée dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a annoncé une triste nouvelle sur son état de santé à sa communauté, le 1er décembre 2022.

Ces derniers temps, les internautes ne jouaient plus à Où est Charlie ?, mais plutôt Où est Amandine Pellissard ? L'épouse d'Alexandre se faisait discrète sur les réseaux sociaux alors que d'ordinaire, elle aime partager son quotidien avec les personnes qui la suivent. Mais jeudi 1er décembre, elle est de nouveau apparue en vidéo, avec son cher et tendre. Et les internautes ont immédiatement remarqué qu'elle portait des lunettes de soleil noires. Non, ce n'était pas pour faire sa diva ou pour se protéger du soleil (qui se fait rare en cette période de l'année). "On a fait un live la semaine dernière (...) J'avais une conjonctivite qui débutait. Malheureusement, elle a empiré et du coup je me suis chopé une grosse infection à cet oeil-là et elle s'est déplacée sur l'autre oeil. C'est pour ça que j'ai des lunettes. C'est pour ça que je n'ai rien posté pendant deux jours, parce que j'avais hyper mal. En plus d'être douloureux, ce n'est vraiment pas chouette", a révélé la mère de famille.

Un oeil très abimé

Amandine Pelissard a toutefois souhaité rapidement rassurer ses abonnés. Elle a assuré qu'"au-delà de ça, tout va bien". "Je vais me soigner et ça va aller. Ne vous étonnez pas si j'ai des lunettes sur mes prochaines stories. J'ai un oeil qui est très abîmé (...). La lumière c'est hyper douloureux", a-t-elle poursuivi. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs de ses enfants sont tombés malades. Une période pas facile en somme.

Ne cherchez en tout cas pas Amandine Pelissard dans la nouvelle saison de Familles nombreuses, la vie en XXL qui a débuté le 28 novembre dernier. La jeune femme et son mari ont en effet pris la décision de quitter l'aventure. En cause, des différends avec la production. Elle a d'ailleurs porté plainte contre celle-ci. "Tant que ça se dirigeait sur nous, adultes... Mon mari et moi, on est capables de se défendre et de répliquer. Derrière, il y a eu des dérives, de plus en plus. Et quand ça a commencé à intenter au confort de mes enfants, là par contre j'ai mis des stops tout de suite. J'ai coupé les tournages, j'ai arrêté les séquenciers, j'ai arrêté les saisons...", avouait-elle à Jordan Deluxe fin octobre.