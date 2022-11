"C'est insupportable mais..." : Jean-Luc Reichmann cash sur ses 6 enfants

Ce mercredi 2 novembre est un grand jour pour Jean-Luc Reichmann. Le célèbre animateur fête ses 62 ans ! Avec autant d'années de carrière derrière lui, c'est donc tout naturellement que les internautes se sont empressés de lui souhaiter leurs meilleurs voeux à travers les réseaux sociaux. Une vague d'amour qui va sans aucun doute toucher en plein coeur l'animateur phare de TF1 mais ce qu'il doit attendre le plus, c'est peut être de retrouver sa famille nombreuse pour lancer les festivités.

Car oui, outre Les 12 Coups de midi qu'il présente au quotidien sur la Une ou encore ses tournages pour la série Léo Mattéï, Jean-Luc Reichmann est avant tout un père. Avec sa compagne depuis plus de vingt ans Nathalie Lecoultre, il est en effet à la tête d'un joyeux clan recomposé de six enfants. Du côté de Nathalie, on lui connaît trois enfants nés d'une précédente relation : Léo, Lou et Lola. Quant à l'animateur, il a déjà présenté au grand public sa fille Rosalie et son fils Swann, tous deux issus de son ancienne idylle avec Nathalie Leboutte.

Pour le reste, Jean-Luc Reichmann opte pour la discrétion. Ainsi, pas question pour lui d'exposer ses enfants ni même de se confier à leur sujet. Le présentateur s'est toutefois déjà laissé aller à évoquer son rôle de papa qu'il prend très à coeur, comme en 2015 pour le journal Femme Actuelle. "Un vrai père à l'ancienne, au grand désespoir de mes enfants. Il faut dire : 'Bonjour, merci, comment ça va ?' C'est la base. J'ai l'impression de me battre contre des moulins à vent. Je veux que les chambres soient rangées, mais c'est une catastrophe. Comme de demander de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. J'entends : 'Papa, c'est bon... Eh, sois cool !'", rapportait-il à l'époque. Et pour lui de qualifier son quotidien rythmé par des enfants approximativement âgés entre 13 et 30 ans. "C'est insupportable, mais je les aime", plaisantait-il.

Lors d'une interview pour Gala, Jean-Luc Reichmann en disait plus sur sa façon d'être avec eux. "Je suis très attentif à leurs notes. Je suis connecté au site de l'école toute la journée. Quand mon ado arrive de l'école avec sa capuche sur la tête, je n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure : un peu d'élégance, un peu de respect ! Après, je suis également un papa cool, un papa poule...", assurait-il.

Joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann !