"C'est là que j'ai vacillé" : Olivier Delacroix se confie sur les deux drames qui ont bouleversé sa vie

Depuis 2011, Olivier Delacroix est aux commandes de Dans les yeux d'Olivier. Le coup d'envoi de la nouvelle saison sera donné ce lundi 6 février 2023, à partir de 22h55. Pour l'occasion, l'homme de 58 ans s'est confié à nos confrères de TV Mag, dans l'émission Web Buzz TV. Et il a évoqué les deux drames qui ont fait basculer sa vie.

Dans son émission de France 2, Olivier Delacroix part à la rencontre de personnalités ou d'anonymes dont la vie a basculé, pour recueillir leurs témoignages. Un sujet qu'il ne connaît malheureusement que trop bien. "On parle de gens comme vous et moi dont la vie a basculé à un instant précis. Il y a des moments compliqués mais ce que je retiens, c'est que ce sont des gens lumineux. J'ai de la chance de les croiser. Et si on se sent parfois inondé par l'émotion, les mots et le courage de ces gens qui vivent des choses difficiles sont incroyables", a confié dans un premier temps le présentateur.

Ensuite interrogé sur son propre vécu, Olivier Delacroix est revenu sur le moment où il a fait face à la mort de son papa et son fils, sur un temps restreint, il y a un peu plus de vingt ans. "C'est là que j'ai vacillé Je n'ai jamais pensé au suicide, mais je me suis posé la question de savoir si j'avais envie de continuer à vivre. C'est une formulation un peu différente. J'ai hésité à baisser les bras, à tout arrêter parce que parfois, on peut être éreinté par la vie...', a-t-il avoué à TV Mag. Puis il n'a pas caché qu'émotionnellement, recueillir les témoignages de Dans les yeux d'Olivier n'était pas toujours facile. Mais il a dévoilé sa solution pour se délester de ces émotions fortes : "Pour me remettre, je pars en général un mois pour surfer à l'autre bout du monde."

Des drames mis sur papier

Olivier Delacroix a raconté les drames de sa vie dans son ouvrage Nos chemins sont semés de rencontres (aux éditions Michel Lafon). Il a couché sur papier ses sentiments après le suicide de son papa et la mort de son fils Théo deux ans plus tard. Ce dernier est né avec une malformation cardiaque. Le bébé a été opéré, mais son coeur n'a malheureusement pas tenu. C'était en l'an 2000. "Perdre un père est une douleur profonde. Perdre un enfant est un naufrage", confiait-il à Libération en juin 2017. Dans cette épreuve, il a heureusement pu compter sur sa discrète épouse. "Je me suis élevé, avec ma femme, au-dessus de tout cela", déclarait en juin 2014 à Public. Après la perte de son fils, le journaliste est devenu papa d'une petite Tess qui doit aujourd'hui être âgée de 17 ans.