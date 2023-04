"C'est pas le plus simple" : Vincent Dubois (Les Bodin's) cash sur ses difficultés pour se métamorphoser en Maria

Le 27 avril prochain, M6 diffusera en direct du Zénith de Nantes le spectacle Les Bodin's grandeur nature. Ce lundi, Vincent Dubois et Jean-Christian Fraiscinet, qui composent ce célèbre duo, étaient invités par Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C à Vous pour en parler. "Créé il y a 18 ans déjà, une tournée pour fêter les 10 ans qui devait durer une année, et qui en fait dure depuis 7 ans, plus de 500 représentations, des Zénith qui affichent complets, 2 millions de téléspectateurs déjà...", a déclaré l'animatrice afin d'introduire les deux humoristes, qui sont apparus dans la foulée sur le plateau de l'émission. Un sujet a alors rapidement été évoqué, à savoir la complexité physique de Maria, la mamie incarnée par Vincent Dubois.

"1h30 de maquillage, mais pas que... Parce qu'on l'a vu quand vous êtes arrivés, vous êtes grand, vos mesurez 1m85 et vous rapetissez tous les soirs de 30cm ?", lui a ainsi demandé la maman d'Arthur et Vasco. "Voilà. C'est pas le plus simple, mais bon... Cela m'oblige à avoir une hygiène de vie et comme j'étais un adepte des troisièmes mi-temps, finalement c'est bien", a répondu Vincent Dubois, avec humour.

Je suis ému

"Vous êtes obligés de vous courber littéralement, d'avoir les jambes arqués ?", a insisté l'animatrice, afin d'appuyer sur l'effort physique que cela demande d'incarner ce rôle. L'humoriste doit notamment s'étirer après chaque spectacle, et être accompagné d'un préparateur physique. "Il (le préparateur, ndlr) s'occupe bien de moi !", a-t-il assuré à Babeth. Autre particulier de Maria, outre sa pustule sur le nez : ses varices, visibles sous la peau de ses jambes.

Quelques instants plus tard, Vincent Duboi est revenu sur l'origine de son personnage, qui lui a été inspiré par une grand-mère qu'il avait secourue lorsqu'il était ambulancier. "Je suis ému, elle est partie depuis. Je suis sûr qu'elle veille sur nous", a-t-il commenté avec émotion après avoir visionné une extrait vidéo de cette dame qui est apparu sur les écrans du talk-show.

A noter qu'au moment d'accueillir les deux humoristes, quelques minutes plus tôt, Anne-Elisabeth Lemoine les avait comparés aux Daft Punk, un duo jouissant d'une belle notoriété tout en étant protégé par leur anonymat, jusqu'à peu. "C'est très pratique, on a tous les avantages des stars sans les emmerdements !", avait alors reconnu Vincent Dubois. Voilà de quoi rendre jaloux plus d'une star !