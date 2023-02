Vincent Dubois (Les Bodin's) : Il révèle ce qui est le plus difficile à cacher dans sa métamorphose en Maria

Les Bodin's seront en prime-time ce mardi 14 février à 21h10 sur M6, avec au programme des sketchs inédits et des invités. L'occasion de retrouver le célèbre duo comique Français composé de Jean-Christian Fraiscinet et Vincent Dubois, et de se pencher sur le personnage que ce dernier incarne depuis 35 ans, à savoir Maria, une vieille femme de 87 ans. Un rôle fort amusant à interpréter, mais toutefois très complexe, comme il l'a révélé au Parisien qui s'est glissé dans la loge des deux artistes juste avant une représentation.

Il lui a notamment fallu une heure et demie pour se transformer en Maria et ainsi se mettre totalement dans la peau de son personnage. "Je pourrais le faire plus vite, mais je prends le temps, ce moment me permet de passer de l'un à l'autre", a-t-il confié au quotidien régional, avant de concéder que sa taille (il mesure 1m85, ndlr) est un handicap pour jouer cette vielle mamie qui en mesure bien trente de mois avec son dos courbé. "C'est bien trop grand pour ce rôle très physique", a-t-il expliqué, lui qui doit longuement s'étirer avant chaque spectacle s'il ne veut pas retrouver son dos en compote à la fin de ses représentations. Mais "le plus dur à cacher" pour le comédien, c'est sa barbe, qu'il rase avant de la faire davantage disparaitre avec une poudre.

Je m'y suis habitué

Il doit également maquiller son nez, sur lequel il étale, à l'aide d'un pinceau, une bonne dose de colle à postiche pour imiter une pustule. Autre détail important : les fausses rides. Il les marque au crayon noir. "Cette tronche, je m'y suis habitué", a-t-il confié au Parisien avec le sourire, avant d'expliquer qu'il a été inspiré par une dame de son village pour inventer Maria.

Du côté de Christian Fraiscinet, qui incarne le fils de Maria sur scène, la préparation est moins complexe. Mais entre "fond de teint, couperose et moustache", il a tout de même, lui aussi, le droit à quelques minutes de maquillage. Sans oublier son dentier, un râtelier unique qu'il colle sur sa rangée du haut : Ça nous est arrivé de le perdre, alors on met ça, c'est vachement dur à enlever après, t'en a plein les dents".

À noter que le spectacle de ce soir s'intitule Anniversaire surprise et sera porté, comme son nom l'indique, sur la fête d'anniversaire de Christian, organisée par sa mère.